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Ekonomi

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son rakamlar

Dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru 11 Mayıs 2020 gününe nasıl başladı? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 08:40:00 - 2020-05-11 08:43:38
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son rakamlar

Geride bıraktığımız hafta oldukça dalgalı seyreden dolar/TL kuru, tarihi seviyelerini 7,27'nin üzerine taşıdıktan sonra 7,07'ye kadar çekilmişti.

Kur bu sabah 7,09 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 7,69'da yer alıyor.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki corona virüs gerginliği, yurt içi piyasalarda ise dolar/TL'de yaşanan hızlı yükseliş hareketi baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken, uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7,07 seviyesinin altında kapanışlar olması durumun düşüşün ivme kazanacağını dile getirdi.

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