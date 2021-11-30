Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte son durum

Geçen haftayı 12.33'ten kapatan dolar/TL'de dün hareketli saatler yaşandı.

Omikron varyantının da etkisiyle Dolar salı gününe ise 12.75 liradan başladı. Sabah saatlerinde 12.81'i aştı.

Dünyanın gündemi Omikron

Yurtiçinde faiz ve yeni ekonomik modele ilişkin açıklamalar takip edilirken dünyanın bir numaralı gündem maddesi koronavirüs Omikron varyantı oldu.

Söz konusu varyantla ilgili bilim insanları uyarıda bulunsa da henüz çalışmalar devam ediyor. Bu yüzden geçen yılkine benzer bir kapanma gerekip gerekmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Ancak Kanada, Japonya gibi ülkeler şimdiden seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı.

Bu konuda ülkelerin sağlık otoritelerinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları dikkatle takip ediliyor.