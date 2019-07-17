Dolar yeni güne aşağı yönlü başladı Dünkü sakin seyrin ardından dolar kuru yeni güne 5,7081'in aşağısında başladı.

Dolar/TL cephesinde dünkü sakin seyrin ardından Fed başkanı Powell'ın faiz indirimini güçlendiren açıklamaları ve Trump'ın kabine toplantısında Türkiye'nin S-400 alımına ve olası yaptırımlar konusunda Türkiye'nin tezine hak veren sözlerinin yansımaları ile dolar güne 5,7081 TL'den aşağı başladı. Dolar, 17 Temmuz 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7061 lira alış fiyatı, 5,7081 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 6,4022 lira alış fiyatı, 6,4062 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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