Dolar yarın düşer mi? 5 Kasım ABD seçimleri sonrası dolar ne olacak?

Dolardaki hareketlilik altın ile beraber birikimlerini değerlendirmeyi düşünen vatandaşların dikkatle takip ettiği konulardan bir tanesi oldu. Yarından sonra dolar ne olur? Dolar yarından sonra düşer mi?

Dolar yarından sonra düşer mi?

Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimini kazanma ihtimalinin artması ve koronavirüs aşısına dair ilerlemenin yaşanmasıyla beraber Goldman Sachs Group Inc., doların 2018 senesinde görülen düşük seviyelere doğru güçlü bir düşüş yaşayabileceği yönünde tahminde bulundu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar arasında dolar satılır mı sorusuna da cevap aranıyor.

İçlerinde Zach Pandl’ın da yer aldığı Goldman analistleri, risklerin doların zayıflığına doğru yöneldiğini, Donald Trump’ın seçimi kazanması ve aşıda kayda değer bir gecikme olması kombinasyonundan meydana gelecek dolar-pozitif bir sonuç ihtimalinin göreceli olarak düşük gördüklerini belirtti. Aynı zamanda analistler; dolar düşecek mi konusunda da ABD seçimlerinde ‘mavi dalga’ sonucunun ve aşı takvimine dair olumlu haberlerin, ticaret ağırlıklı dolar ile dolar endeksinin 2018 yılındaki dip seviyelere düşmesine yol açabileceğine dair görüşlerini bildirdi.

Dolar alınır mı?

Yaşanan gelişmelere ek olarak vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından dolar yükselir mi sorusuna cevap aranmaya devam ediliyor. Dolar endeksi bu sene, yatırımcıların Fed’den gelen parasal teşvikine ve dip seviyelere inen faizlere tepki vermesiyle beraber %3’ten fazla düştü. Pazartesi günü 93 seviyesinin hafif üzerinde seyretti. 2018 senesinde endeks, %4’ten fazla düşüş olabileceğini ima eden 89 seviyesinin altında seyretmişti. Peki, dolar ne olur? İşte analistlerin diğer dolar tahminleri

Dolar düşer mi?

Goldman, Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimlerine üç haftadan kısa bir süre kala yapılan anketlerde Demokrat aday Joe Biden’ın Başkan Donald Trump ile arayı açmasıyla beraber doların düşebileceği yönünde tahminde bulunan UBS Asset Management ve Invesco Ltd. gibi kuruluşlara katıldı. Aynı zamanda Goldman, yatırımcılara da dolarda, Meksika pesosu, Güney Afrika randı ve Hindistan rupisinden meydana gelen volatilite ağırlıklı sepet karşısında kısa pozisyona girme yönünde tavsiyede bulundu.

Stratejistler, bunun yanı sıra dolar karşılığı euro, Kanada ve Avustralya doları için de “al” tavsiyesinde bulundu. Analistlere göre; son anketlerde Joe Biden lehine açılmış olan ara, gecikmiş seçim sonuçlarının riskini azaltıyor. Bunun yanı sıra analistler, kısa vadede aşıya dair olumlu beklentilerin riskin varlığına destek sağlayabileceğini söylüyor. Dolar yükselecek mi konusunda belirsizlikler devam ederken vatandaşlar bu konuda uzmanların yaptığı değerlendirmeleri ve yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Dolar artar mı noktasında yaşanacak gelişmelerin öneminin büyük olduğu görülüyor. Şimdi gözler, ABD seçimleri ve koronavirüs aşısıyla alakalı gelecek haberlere çevrilmiş durumda.