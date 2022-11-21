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Ekonomi Dolar ve Euro’nun artmasını fırsat bildiler! Türkiye'den satın alıp hemen ülkelerine dönüyorlar
Ekonomi

Dolar ve Euro’nun artmasını fırsat bildiler! Türkiye'den satın alıp hemen ülkelerine dönüyorlar

Dolar ve Euro'nun artmasıyla Bulgaristan para birimi Leva’nın Türk lirası karşısında değer kazanmasını fırsat bilen Bulgarlar, Edirne'ye akın etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 14:57:00 -
Dolar ve Euro’nun artmasını fırsat bildiler! Türkiye'den satın alıp hemen ülkelerine dönüyorlar

Bulgaristan’dan Türkiye’ye her hafta gelen turistler, yaklaşan kış hazırlığı öncesi gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılamaya devam ediyor.

Bulgaristan vatandaşları Edirne’ye akın etmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan'dan Türkiye’ye gümrük kapılarından giriş yapan turistler, gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını Edirne’den karşıladı. Edirne’ye gezmek ve alışveriş yapmak için gelen komşu ülke Bulgaristan vatandaşları, kent merkezindeki çarşı, pazarda doyasıya alışveriş yaptı. Bulgaristan para birimi Leva’nın Türk Lirası karşısında yükselmesini fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları, Edirne’ye akın etmeye devam ediyor. 

Bulgaristan vatandaşı Naciye Ahmet, “Çocuklar için alışveriş yapacağım ayrıca hediye takımları da alacağım” dedi.

Edirne’ye pazara geldiğini söyleyen Bulgar turist Angelina Yordanova, elbiseden peynir ve kaşkavala kadar bütün ihtiyaçlarını kentten karşıladıklarını belirtti.

Tekirdağ’dan Edirne’ye gelen pazarcı esnafı Burak Karagüloğlu, pazarın yüzde 99’unun Bulgar turistlerden oluştuğunu ve işlerinin iyi olduğunu ifade etti.

Eczaneden ilaç aldığını söyleyen Bulgaristan vatandaşlarından Fatme Mustafaova, çocuklar için elbise aldığını ve fiyatların biraz arttığına değindi.

Alışverişini tamamlayan Bulgarlar Avrupa’ya açılan Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından ülkelerine geri döndü.

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Yorumlar

Mehmet

Aynen devleti yöneten olmasa ancak bu kadar olur.Para pul oldu daha koltuk derdimde cumhur.Baska ülkede olsa yüz kere istifa etmişti siyasiler

kayserili

hayrola bitli bulgar parasi nasil TLye karsi deger kazaniyor?
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