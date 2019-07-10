Dolar ve Euro’da son durum! İşte rakamlar Bankalararası piyasada döviz kurlarında Dolar ve Euro’da son durum.

Merkez Bankası yeni başkanı Murat Uysal'ın olası mesajlarını bekleyen piyasalar S-400'lerin teslim tarihinin yaklaştığı bir ortamda bir yandan da ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor. Kur, güne 5,73 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 6,43 civarında yer alıyor. Euro üç haftanın düşüğünü gördü Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen gösterge endeks dün günkü erken işlemlerde yüzde 0,1 yükseldi. Euro/dolar paritesi sınırlı kazancını geri vererek yüzde 0,1 geriledi ve 1,1206 ile 19 Haziran'dan beri en düşük seviyesinden işlem gördü. Uzmanlar, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi. Öte yandan, TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

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