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Ekonomi Dolar ve euroda sert düşüş
Ekonomi

Dolar ve euroda sert düşüş

Güne 7,30 seviyesinden başlayan dolar/TL düşüşünü sürdürüyor. Parite 7,27 düzeyine kadar geriledi. Euro/TL ise 8,96 liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 10:24:00 -
Dolar ve euroda sert düşüş

Yabancı sermayenin ülke içine girmesiyle döviz kurlarında geri çekilmeler görülüyor. Dün itibariyle 7,38 düzeyinde işlem gören dolar/TL bu sabaha 7,30 liradan başlamıştı. Sert düşüşünü sürdüren parite düne göre yüzde 2'ye varan azalışla 7,27 liraya indi. Dün işlem sabahına 9,08 liradan başlayan Euro/TL ise bugüne 8,99 seviyesinde başlamıştı. TL'nin euro karşısında değerlenmesiyle parite 8,96'ya kadar düştü.

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