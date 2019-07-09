Dolar ve Euro'da hareketlilik! İşte son durum

Geçtiğimiz hafta 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL'de dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum....

Temmuz haftasına yükselişle başlayan dolar kuru bu sabah saatlerinde 5,73 TL'den işlem görüyor.

TL varlıkların satıcılı seyrettiği günde Borsa da bir miktar düşerken 1 yıllıklar gerilemesine rağmen 2, 5 ve 10 yıllık Türkiye tahvil faizleri arttı.

Euro/TL ise 6,44 TL’de yer alıyor.

Piyasalar, 25 Temmuz'da Uysal başkanlığında toplanacak olan Merkez Bankası PPK'nın faiz kararına odaklandı. İndirime kesin gözüyle bakılırken işlemciler 100 bp beklenti paralelelinde mi yoksa daha yüksek montanlı ve agresif bir indirim mi olacağını izliyor.

9 Temmuz sabahı dolar, 5.7330 TL'den alıcı bulunuyor. Euro ise 6.43 seviyesinde.