Dolar ve Euro, rekor üstüne rekor tazeliyor! Pandemi endişesi ateşi yükseltti

Buğra Kardan

Dolar ve Euro kurlarında dalgalanma devam ediyor. Corona virüsü (Covid-19) tehdidi, kurları rekor seviyelere taşıyor. Öyle ki dolar, dün 8.40 TL sınırını geçti. Euro, 9.80 TL’yi buldu. Covid-19’da ikinci dalga tedirginliğinden dolayı altın piyasasında da gelgitler görülüyor. Nitekim altının ons fiyatı bin 900 dolara, gram fiyatı ise 410 TL’ye vardı. Yatırım analistleri, sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, “Azerbaycan-Ermenistan savaşı ve Türkiye-Fransa gerilimi sürüyor. Trump-Biden yarışının sonucunun ne olacağı, yeni dönemde Washington yönetiminin Türkiye’ye karşı nasıl bir tavır takınacağı da bilinmiyor. Pandemi tehdidinin ise bir türlü önüne geçilemiyor. Avrupa’da sosyal ve ekonomik hayatın yeniden kısıtlanacağından söz ediliyor. Ki bu ortamda dövize ve altına akının artması çok doğal” değerlendirmesinde bulundular. Analistler, aşıyla ilgili iyi haberlerin piyasaları dengeye oturtacağını da kaydettiler.

Oynaklık devam ediyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede döviz piyasasında oynaklığın devam ettiğine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faiz oranını sabit tutma kararının ardından dolara yönelimin arttığını belirten Yıldırımtürk, “Finans kuruluşlarının döviz açıklarını pozisyonlarını kapatma çabaları da işin tuzu biberi oldu, ilave talep oluşturdu” dedi.

Yatay bir eğilim görülecek

Doların artışının geçici olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, şunları söyledi: “Finans kuruluşlarının açıklarını kapatmalarının ardından durum normale dönecek. Ayrıca hükümet, 6 aylık vergi ve sigorta primleri tahsil edip piyasadan para çekecek. Bu da dövizin aşağıya gelmesine imkân tanıyacak. Dolar, yatay bir eğilim sergileyecek. TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası kur artışını frenleyecek. Şu aşamada kurumun olağanüstü bir toplantı yapıp faiz oranını 600-700 baz puan yükseltmesini bekleyenler de var. Ancak ben, aynı kanıda değilim. Merkez Bankası’nın böyle bir adım atacağına ihtimal vermiyorum.” ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni kurtarma paketin seçimi takiben ilan edeceğini hatırlatan Yıldırımtürk, “Bu da doları kuvvetlendiriyor. Dolardan güç alan altın ise prim yapıyor” diye konuştu.

Kritik tavsiye

Ekonomist Burçak Gezgin, yabancı para birimlerinin TL karşısında değer kazandığını dile getirdi. Bu durumun nedenlerinden birinin pandemiyle ilgili endişeler ve jeopolitik riskler olduğunu anlatan Gezgin, şu ifadeleri kullandı: “Hem yurt dışından gelen olumsuz haberler hem de yurt içinde alınan kritik kararlar TL’ye kan kaybettirdi. TCMB’nin geçen toplantıda gerekli adımı atmaması, piyasanın beklentisini karşılamaması dövizin dalgalanmasına yol açtı. Gerçek şu ki piyasaya sürpriz yapılmaz, yapılamaz. Yani yüzde 14’ten fonlama yapıp ‘Benim faiz oranım yüzde 10’ denemez. İşte onun için her platformda Merkez Bankası’na öngörülebilir olmayı, iletişim kanallarını açık tutmayı tavsiye ediyoruz.”

Merkez’den yeni sıkılaştırma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur artışlarını durdurmak için önemli bir hamle yaptı. Kurum, bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı. TCMB tarafından TL likidite yönetimine ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruda “Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi. Duyuruda ayrıca finansal istikrar hedefi doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçların kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği açıklandı.