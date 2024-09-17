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Ekonomi Dolar ve Euro kuru yükseldi mi?
Ekonomi

Dolar ve Euro kuru yükseldi mi?

Yeniakit Publisher
2024-09-17 09:34:00 -
Dolar ve Euro kuru yükseldi mi?

Döviz kurunu yakından takip edenler bugün serbest piyasada dolar 33,996 liradan, avro 37,865 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 33,9940 liradan alınan dolar 33,9960 liradan, 37,8630 liradan alınan euro ise 37,8650 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 33,98 liradan, euro ise 37,85 liradan satılmıştı.

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İHA

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