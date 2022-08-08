Dolar ve Euro alacaklar dikkat! Dolar anlık fiyatı ne kadar? Euro düştü mü çıktı mı? 8 Ağustos 2022 serbest piyasada döviz kurları!

Dolar euro parite yeni haftaya nasıl başladığı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcı bugün parite ne kadar? Dolar bugün düştü mü, çıktı mı? Dolar güne nasıl başladı? Dolar alış satış anlık fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

Dolar yeni haftayı yükselişle başlarken, dolar kuru bir kez daha kritik eşikte. 18 TL’nin üzeri dolar kuru için psikolojik sınır olarak görülse de dolar güncel fiyatları hem dolar alışı hem de dolar satışı yapacaklarca bir hayli merak ediliyor. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar alış fiyatı 17,9478 TL, dolar satış fiyatı 17,9674 TL,

Euro alış satış fiyatı bugün?

Euro alış fiyatı 18,2792 TL, euro satış fiyatı 18,2964 TL,

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 21,6862 TL, sterlin satış fiyatı 21,7061 TL.