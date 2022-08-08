Dolar ve Euro alacaklar dikkat! Dolar anlık fiyatı ne kadar? Euro düştü mü çıktı mı? 8 Ağustos 2022 serbest piyasada döviz kurları!
Serbest piyasada dolar ve euro fiyatları döviz almak ya da alım ya da satım yapmak isteyenlerce araştırılıyor. ABD Fed’in sıkı kemer sıkma politikalarına rağmen enflasyon rakamları düşmüyor olması yatırımcıyı tedirgin ederken, Fed’in bir sonraki toplantısında faizi bir kez daha artıracağına ilişkin sinyali dolar ve euro fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine neden olmakta. İstikrarlı bir grafik izlemeyen dolar ve euro fiyatlarındaki son durum yatırımcı tarafından anlık olarak sorgulanıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru anlık kaç TL? Dolar euro fiyatı yeni haftaya nasıl başladı? İşte 8 Ağustos anlık dolar, euro fiyatları.
Dolar euro parite yeni haftaya nasıl başladığı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcı bugün parite ne kadar? Dolar bugün düştü mü, çıktı mı? Dolar güne nasıl başladı? Dolar alış satış anlık fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.
Dolar yeni haftayı yükselişle başlarken, dolar kuru bir kez daha kritik eşikte. 18 TL’nin üzeri dolar kuru için psikolojik sınır olarak görülse de dolar güncel fiyatları hem dolar alışı hem de dolar satışı yapacaklarca bir hayli merak ediliyor. Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar alış fiyatı 17,9478 TL, dolar satış fiyatı 17,9674 TL,
Euro alış satış fiyatı bugün?
Euro alış fiyatı 18,2792 TL, euro satış fiyatı 18,2964 TL,
Sterlin ne kadar?
Sterlin alış fiyatı 21,6862 TL, sterlin satış fiyatı 21,7061 TL.