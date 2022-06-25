Dolar ve altını düşüren BDDK'nın kararı ne anlama geliyor? BDDK’dan şirketlere yönelik kredi kararı ne oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi. BDDK’nın bu kararı piyasalarda deprem etkisi meydana getirdi. Söz konusu adımın ardından 17,35 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru, yaklaşık yüzde 4'lük düşüşle 16,50 seviyelerine düştü. Gün içerisinde 18,35 seviyelerini gören Euro/TL ise 17,60'a kadar geriledi. Gram altının fiyatı ise 1022 liradan 992 liraya kadar düştü. Peki piyasaları alt üst eden BDDK'nın bu kararı ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ticari kredilerde yeni bir adım attı. 15 milyon liraya kadar döviz varlığı olan şirketlere kredi kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama şartı getirdi.

15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak. BDDK'nın bu kararı dolar ve altında sert düşüşleri de beraberinde getirdi.

BDDK’dan şirketlere yönelik kredi kararı ne oldu?

Ekonomist Enver Erkan düşüşün nedenini ve yeni paketin detaylarını anlattı. Erkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: BDDK, döviz nakit pozisyonları varlıklarına veya yıllık satışlarına göre belirli bir seviyeyi aşan, kurumsal firmalara lira bazlı ticari kredileri yasakladı. Buna göre; döviz nakit varlığı 15 milyon liradan fazla olan ve toplam aktiflerin veya yıllık satışların %10'unu aşan bir şirket yeni lira kredisi alamaz.

Bu kapsamda da şirketler döviz tevdiat hesaplarını bozdurmaya ve döviz almamaya, TL’ye dönmeye yönelik olarak yönlendirilmek isteniyor.

Şirketler döviz alırsa kredi kullanmayacak mı?

Bu düzenlemede de kredi kullanımı şartlarını sağlamak “ihtiyaç fazlası döviz tutuyorsa” bir şirket için mümkün olmayacağından dolayı döviz fazlası olan veya dövizle biraz fazla işlem yapmak zorunda olan şirketler açısından işler zorlaşıyor. Şirketler eğer belirtilen eşik ve oranın üzerindeki dövizini bozmazsa veya belirtilen sınırların üzerine çıkacak şekilde döviz alırsa kredi kullanamayacak. Şirketler ya kredi kullanabilmek için döviz satacak veya talep etmeyecek, bir başka ihtimal olarak da kredi kullanma eğilimlerini azaltacaklardır.