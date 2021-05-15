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Ekonomi Dolar ve altın için kritik uyarı geldi: Pazartesi gününe dikkat
Ekonomi

Dolar ve altın için kritik uyarı geldi: Pazartesi gününe dikkat

Altın ve dolardaki yukarı yönlü hareket devam ederken stratejist Hatice Kolçak'tan kritik bir uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:19:00 -
Dolar ve altın için kritik uyarı geldi: Pazartesi gününe dikkat

Gram altın fiyatları, yaklaşık 6 ay sonra ilk defa 500 liranın üzerini görürken, şu dakikalarda 497 lira seviyesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatı ise 1834 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda, 501.74 lira seviyesine kadar yükselerek, 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı Asya piyasalarında gün içinde en düşük 497.38 lira seviyesini görürken; saat 11.44 itibarıyla yüzde 0.36 oranında düşüşle 497.25 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 317 liradan satılıyor.

Dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın fiyatı, dün günü 499 lira seviyesinden tamamlarken yeni güne yatay seviyeden başladı.

Kritik altın ve dolar uyarısı

Stratejist Hatice Kolçak, Youtube kanalında piyasalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'Hafta başında neler olacak?' sorusuna yanıt veren Hatice Kolçak, "Pazartesi günü ne olacak? Neler olabilir? kısmına şöyle bakalım. Pazartesi günü piyasalar biraz yanıltıcı olabilir. Ona dikkat etmek lazım. Panik yapmamak lazım. Dolar 8,20 bandındaydı. Sonra bayrama girmeden önce 8,30’da gördük. Bu seviyeden açılacak ama herhangi bir müdahale gelmezse buralara gelir ve yeniden yükselişe geçer. Çünkü kurun 8,50 üzerinde fiyatlanması demek maliyetlerin oluşacağı demek. Bu enflasyon artacağı anlamına geliyor. Bizim tekrar kuru 8,24’ün altına getirmemiz lazım.
ABD’den gelen rakamlarla ons altın yükseldi. Ons altın dalgalı bir seyir göstermeye devam edecek. Altında ons biraz iner, biraz çıkar. ABD para basacak. Faiz arttırmayacak. Enflasyon rakamları artmaya başladı. Bu veriler altını besliyor. Ons altında yukarı yönlü beklenir. Bugünkü durum bu. Gram altın tarafında 503’ü gördük. Veriler gram altını yükseltir. Satma için değerlendirilebilir. Pazartesi panik yapmayalım. Rakamların otrumasını bekleyelim" dedi.

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