Dolar tahminleri olay olan Necmettin Batırel'den flaş çıkış: Merkez, dolar düşmesin diye bunu yapıyor
Doların düşeceğine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ekonomist Necmettin Batırel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Dolar kuruna ilişkin tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın piyasadan dolar topladığını iddia etti.
Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Döviz piyasasında ipler artık tamamen merkez bankasının kontrolünde.. Önceden kurlar yükselmesin diye piyasaya satış yapılıyordu. Şimdi daha fazla düşmesin diye piyasadan alım yapılıyor. Amaç, ihracatçıyı korumak." dedi.
Rezervlerin artış gösterdiğini belirten Batırel, "Merkez Bankası bankalardan döviz topladığı (satın aldığı) için rezervleri sürekli artış gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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