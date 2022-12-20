  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar tahminleri olay olan Necmettin Batırel'den flaş çıkış: Merkez, dolar düşmesin diye bunu yapıyor
Ekonomi

Dolar tahminleri olay olan Necmettin Batırel'den flaş çıkış: Merkez, dolar düşmesin diye bunu yapıyor

Doların düşeceğine dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ekonomist Necmettin Batırel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 14:55:00 -
Dolar tahminleri olay olan Necmettin Batırel'den flaş çıkış: Merkez, dolar düşmesin diye bunu yapıyor

Dolar kuruna ilişkin tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın piyasadan dolar topladığını iddia etti.

Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Döviz piyasasında ipler artık tamamen merkez bankasının kontrolünde.. Önceden kurlar yükselmesin diye piyasaya satış yapılıyordu. Şimdi daha fazla düşmesin diye piyasadan alım yapılıyor. Amaç, ihracatçıyı korumak." dedi.

Rezervlerin artış gösterdiğini belirten Batırel, "Merkez Bankası bankalardan döviz topladığı (satın aldığı) için rezervleri sürekli artış gösteriyor"  ifadelerini kullandı.

Necmettin Batırel'e itibar suikasti
Necmettin Batırel'e itibar suikasti

Siyaset

Necmettin Batırel'e itibar suikasti

Necmettin Batırel'den çok konuşulacak benzin tahmini
Necmettin Batırel'den çok konuşulacak benzin tahmini

Gündem

Necmettin Batırel'den çok konuşulacak benzin tahmini

'Doları olan fena patlayacak' demişti! Necmettin Batırel'den bomba uyarı geldi: O tarihe dikkat
'Doları olan fena patlayacak' demişti! Necmettin Batırel'den bomba uyarı geldi: O tarihe dikkat

Ekonomi

'Doları olan fena patlayacak' demişti! Necmettin Batırel'den bomba uyarı geldi: O tarihe dikkat

Her seferinde 'Dolar çakılacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Kilosu 15 lira olur
Her seferinde 'Dolar çakılacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Kilosu 15 lira olur

Ekonomi

Her seferinde 'Dolar çakılacak' diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Kilosu 15 lira olur

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23