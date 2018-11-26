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Dolar son dört ayın en düşük seviyesine indi

Dolar bugün 5,19 seviyesine kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:48
Dolar son dört ayın en düşük seviyesine indi

Güne 5,28 seviyesinden başlayan dolar/TL'de düşüş hızlandı. Kur, yaklaşık dört ayın en düşük seviyesi olan 5,2380'e kadar geriledi.

Geçen hafta son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,2760'a kadar gerileyen dolar/TL yüzde 0,11 değer kaybıyla haftayı 5,29'un altında kapatmıştı. Euro/TL ise 5,97 seviyesinin hemen altında dalgalanıyor. 

Petrol fiyatlarındaki düşüş doları destekliyor

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş dolardaki aşağı yönlü seyri destekliyor. Küresel çapta artan petrol arzı ve talepteki artışın yavaşlaması petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Talep büyümesindeki yavaşlama nedeniyle gelecek yıl petrol piyasasında arz fazlası oluşması bekleniyor.

Piyasalarda Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelindeki gelişmeler, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları, ticaret savaşları ve Brexit süreci yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:48
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