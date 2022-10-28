Dolar silah olarak kullanılıyor! Rus devinden Türkiye açıklaması! Altın ve döviz rezervleri...

Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan VTB Bank'ın başkanı Andrei Kostin, bu yıl Bakü'de düzenlenen Avrasya Ekonomik Forumu'nda verdiği demeçte, ABD doları ve euroyu terk etmenin Rusya için geri dönüşü olmayan bir süreç olduğunu söyledi.

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Kostin, "ABD doları ve eurodan çıkmak Rusya için zaten geri dönüşü olmayan bir süreç. Mevcut gidişat dikkate alındığında orta vadede ana dış ticaret ortaklarımız Çin, EAEU ülkeleri (Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan), Türkiye, Hindistan, Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika olacak. Bu ülkelerle ticarette ulusal para birimine geçmek bizim için en önemli önceliktir" dedi.

Kostin'e göre, Rusya Federasyonu'nun altın ve döviz rezervlerinin Batılı ülkeler tarafından dondurulması, bunun herhangi bir başka devletin de başına gelebileceğinin bir kanıtı.

VTB Bank başkanı, "Hiçbir devlet, dolar merkezli küresel ekonomi koşullarında kendini tam olarak korunaklı hissedemez" dedi.

Rusya'nın sabırlı olması gerektiğini belirten Kostin, Rusya'nın ortaklarla diyalog içinde, anlaşmaları kademeli bir şekilde ulusal para birimlerinde yapılmasını teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

RUSYA EKONOMİSİNİ 'DOLARSIZLAŞTIRMAK' İSTİYOR

ABD'nin yıllardır süren yaptırımları ve yeni olası kısıtlamalarının gölgesindeki Rusya, ekonomisini dolardan uzaklaştırmak istiyor. Bu kapsamda Rusya, 2018'de iç ekonominin dolarsızlaştırılmasına yönelik bir planı onaylamıştı.

Ukrayna'ya yapılan harekat sonrası ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırımları sonrası bu süreç hızlandırıldı.

"DOLAR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin doları "bir silah" olarak kullandığını belirterek, 'Ödemelerde ulusal para birimine geçiş hızlanacak ve bu kaçınılmazdır.' dedi.

Putin, ulusal para birimleriyle ticaretin, söz konusu para birimlerini basan ülkelerin ekonomik gücüne de bağlı olduğunun altını çizerek "Bu tür ödemeler kesinlikle baskın hale gelecektir." dedi.

Dolardan "kurtulmanın" kolay olmadığını kaydeden Putin, "Çünkü Amerikalılar çok güçlü bir sistem yarattılar. Bu sistemden çıkmak oldukça zor ancak herkes geleceğini düşünüyor." yorumunda bulundu. (Star)

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Washington'ın ulusal borcu artırıp içeride şişirdiğini belirten Putin doların yaptırım silahı olarak kullanılmasının küresel rezerv para birimi rolünü baltaladığını, ABD'nin bindiği dalı kestiğini söyledi.

"Bana öyle geliyor ki, ABD doları yaptırım aracı olarak kullanıyor. Rusya gibi ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan ülkelerin başka seçeneği yok, sadece diğer para birimlerinde anlaşmalara geçmek zorunda kalıyoruz"

Putin, Gamble'ın, 'Bitcoin gibi kripto para birimlerini petrol ve gaz ticaretinde kullanılıp kullanılmayacağı' sorusuna, kripto para birimlerinin dengesizliğine atıfta bulunarak, 'Prensipte yapılabilir, ancak bunun için çok erken.' şeklinde yanıt verdi.

Rusya'nın enerji ticaretinde hala dolar kabul ettiğini ifade eden Putin, şimdilik ABD para birimini tamamen terk etme planı olmadığını ifade etti.

Putin 'Ancak Amerikalı yetkililerin politikası devam ederse... O zaman hiçbir şey yapmamız gerekmeyecek, ABD'nin kendisi yapacak. Dolara olan güveni sarsıyorlar.' dedi.

Rus lider, ABD müttefiklerinin bile dolar varlıklarını azalttığını ve karşılıklı ticarette ABD para birimine daha az güvendiğini belirtti. Sadece doların yaptırımlar için silah haline gelmesi değil, aynı zamanda Washington para basıp ulusal borcu artırarak para birimini kendi ülkesinde devalüe etmesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti.

'SIRADA NE VAR? ABD BİNDİĞİ DALI KESİYOR' Putin, ABD'nin dolar oyunlarına şu sözlerle tepki gösterdi: Muhtemelen tarihte ilk kez, ABD'de enflasyon uzun süredir gerçekleşmeyen bir oranda büyüyor. Şimdi herkes şu soruyu soruyor: Sırada ne var? ABD ekonomik yetkilileri bu devasa borçla ne yapacak? Ne yapacaklar, dolarda bir takım manipülasyonlar mı yapacaklar, değerini mi düşürecekler? Putin, ülke içinde kısa vadeli siyasi kazanç uğruna doların küresel rezerv para birimi olarak hakimiyetini baltalayarak, ancak uzun vadede stratejik ekonomik çıkarlarına zarar vererek ABD'nin aslında "oturduğu dalı kestiğini" ifade etti.

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