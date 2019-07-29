Dolar sert düştü! 29 Temmuz günü aşağı yönlü hareketle dolar 5.60 seviyelerini gördü.

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar kurunda, Cuma günü ABD'de açıklanan güçlü ekonomik verilere rağmen, 3 kuruşluk düşüş yaşanmıştı. Dolar geçen haftayı böylece 5.66 lira seviyesinde tamamladı. Tüm gözlerin çarşamba günü Fed'den gelecek faiz kararına çevrileceği haftada ise dolar açılışı 5.6710 liradan başladı. 29 Temmuz günü aşağı yönlü hareketle dolar 5.60 seviyelerini gördü.

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