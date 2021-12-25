Dolar şamarını yiyen Sözcü ne yapacağını şaşırdı!

Türkiye'de 2022 asgari ücretine rekor bir zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapılarak 2825 TL'den 4253 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Ancak her şeye muhalefet olan Sözcü gazetesi,yapılan rekor zamma dolar kılıfını bularak beğenmedi.

Dolar düşünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammı, doların 18 TL'ye kadar çıkmasıyla eleştiren ve verilen zammın hemen eridiğini iddia eden Sözcü, doların 11 TL'lere düşmesi sonrası ise ne yapacağını şaşırdı. Elinde artık dolar argümanı kalmayan Sözcü, yeni yollar aramaya başladı.

Açlık sınırı savunmasına döndüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla 10 TL seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, şu sıralar 11 TL civarında seyrediyor. Dolar karşısındaki asgari ücreti azımsayamayacak duruma gelen Sözcü ise şimdi de açlık sınırı kılıfını buldu. Sözcü, dolar kuru savunması elinde patlayınca, yeni asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı yönünde haberler yayınlamaya başladı.