Dolar şamarını yiyen Sözcü ne yapacağını şaşırdı!
Yüzde zam yapılan asgari ücretin 2022'de 4253 TL olmasını dolar kurundaki yükselişle kıyaslayarak eleştiren her şeye muhalefet yayın organı Sözcü, dolar düşünce yeni argümanlar aramaya başladı. Söz konusu gazete doların 11 TL'ye düşmesi sonrası, yeni asgari ücreti dolar kuru yerine, açlık sınırı ile kıyaslayarak haberler yayınlamaya başladı.
Türkiye'de 2022 asgari ücretine rekor bir zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50 zam yapılarak 2825 TL'den 4253 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Ancak her şeye muhalefet olan Sözcü gazetesi,yapılan rekor zamma dolar kılıfını bularak beğenmedi.
Dolar düşünce ne yapacaklarını şaşırdılar
Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammı, doların 18 TL'ye kadar çıkmasıyla eleştiren ve verilen zammın hemen eridiğini iddia eden Sözcü, doların 11 TL'lere düşmesi sonrası ise ne yapacağını şaşırdı. Elinde artık dolar argümanı kalmayan Sözcü, yeni yollar aramaya başladı.
Açlık sınırı savunmasına döndüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla 10 TL seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, şu sıralar 11 TL civarında seyrediyor. Dolar karşısındaki asgari ücreti azımsayamayacak duruma gelen Sözcü ise şimdi de açlık sınırı kılıfını buldu. Sözcü, dolar kuru savunması elinde patlayınca, yeni asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı yönünde haberler yayınlamaya başladı.