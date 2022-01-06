Dolar Rusya'da fırladı! Putin şokta

Kazakistan’da patlak veren protestolar, petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rusya’da da piyasaları olumsuz etkiledi, ruble değer kaybetti. Dolar kuru bu sabah 77 rubleyi aştı. Bu, 21 Nisan 2021'den ber görülen en yüksek seviye.



Turkrus'ta yer alan habere göre, brent petrolün varil fiyatının geçen kasım ayından bu yana ilk defa bu hafta 81 doların üzerine çıkması ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanmasına rağmen, Rusya’da piyasalar Kazakistan’dan gelen haberlerin etkisiyle düşüşe geçti.



Euro kuru da artarak geçen eylül ayından bu yana dün ilk defa 86 rublenin üzerine çıktı. Akşam saatlerinde kur 86,75 rubleye yükseldi. Bu sabah 87 rubleyi de geçti.



Carnegie Moscow Center uzmanı Aleksandr Baunov, “Birliklerini Ukrayna sınırına gönderen ve NATO'ya ültimatom veren Rusya yönetimi, dikkati dağıtma imkanı olmayan bir zamanda, her iki kanatta da stratejik bir istikrarsızlık durumuna düştü” değerlendirmesini yaptı.



Centro Credit bankası ekonomisti Yevgeniy Suvorov da komşu Kazakistan’daki gerginliğin Rusya’da piyasalar üzerinde baskı oluşturduğuna işaret etti.



Kazakistan'daki siyasi gerilim sonrası Moskova Borsası endeksi yüzde 1,51 düşüşle 3815,05 puana, dolar endeksli RTS de yüzde 2,24 düşüşle 1425,52 puana geriledi.