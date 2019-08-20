Dolar piyasaya nasıl başladı?
Geçen haftanın son işlem gününde 5,53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından yeni günde de 5,65 seviyelerinde dalgalı devam ediyor.20 Ağustos 2019 Salı 09:09
Dolar/TL tatil öncesi son hacimli gün olan 9 Ağustos’ta dört ayın en düşük seviyesinde 5.45 civarında işlem görmüştü.
Dün 5,65 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL, bu sabahta aynı seviyelere yakın seyrediyor.
Dolar/TL saat 07:56’da 5.6447/5.6507’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
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