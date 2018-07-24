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Dolar piyasaya nasıl başladı?

Dolar/TL, piyasaya yükselişle başlamasının ardından 4,7610 seviyesinde dengelendi.

24 Temmuz 2018 Salı 11:03
Dolar piyasaya nasıl başladı?

Dün küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer  kaybetmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırımı  beklentisiyle yaklaşık son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 4,7368'i gören  dolar/TL, günü yüzde 1,2 azalışla 4,7380'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4  artışla 4,7610 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24  artışla 5,5595'ten, sterlin/TL de yüzde 0,39 artışla 6,2387'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz  kararının döviz piyasasının yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik  açıdan dolar/TL'de 4,75'in altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün  ivmeleneceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:03
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