0553 313 94 23
impression

Dolar piyasanın son gününde ne kadar?

Dolar/TL piyasanın son gününe 5.51 seviyesinden başladı.

02 Kasım 2018 Cuma 08:08
Dolar piyasanın son gününde ne kadar?

Vergi indirimlerinin mart ayında yapılacak seçimler öncesinde ve enflasyonla mücadele ortamında sıkı maliye politikalarının yerini gevşeme politikalarına bırakacağı, tüketimi artıracak olması nedeniyle dış talebi dolayısıyla da ithalatı yükselteceği endişesiyle yükselişini dün sabah saatlerinde de sürdüren dolar/TL, günün devamında kayıplarının tamamını geri aldı.

Dolar/TL'de başlayan yükseliş dün 5.65 seviyesine kadar devam etse de bu hareket kalıcı olamazken, TL'nin dün akşamki kapanışına göre dolar karşısındaki değer kazancı bugün bir ara yüzde 1'e yaklaştı.

TL'nin kazancında dışarıdan gelen bir haber etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret ve Kuzey Kore üzerine uzun ve iyi bir görüşme yaptığını açıklamasının ardından gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahı TL varlıkları da destekledi.

Açıklama öncesinde 5.55 civarında el değiştiren dolar/TL ise 5.50'lere dek geriledi. TL'deki değer kazancı yüzde 1.5'e yaklaşırken gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde yüzde 0.7 ila yüzde 2 civarı değer kazancı yaşanıyor.

Piyasalar, pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisini bekliyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.51 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.29 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 08:08
  1. Dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son dakika: Bakanlık müjdeyi verdi! O kapsam genişletiliyor...
    1. Son dakika: Bakanlık müjdeyi verdi! O..
    2. İbrahim Kalın'a yeni görev.....
    3. Dolar TL karşısında eriyor
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İbrahim..
    5. Yargıtay'dan çok konuşulacak boşanma..
    6. Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2..
    7. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    8. Amerika'dan Venezuela'ya "altın"..
    9. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    10. Teknoloji şirketi Apple beklentilerin..
    11. Adnan Oktar'ın veliahtı herşeyi tek..
    12. Dolar piyasanın son gününde ne kadar?
    13. Rusya'dan S-400 mesajı
    14. Eren Erdem'in yargılandığı davada..
    15. Mısırlı genç oyuncu Galatasaray'da
    16. Adnan Oktar'ın veliahtı itirafçı oldu!
    17. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
    18. Cuma namaz saatleri 02 Kasım Cuma..
    19. CENTCOM'dan Rusya'ya suçlama
    20. Erdem'in yargılandığı davada dikkat..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’