Dolar piyasanın son gününde ne kadar?

Dolar önceki gece ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri, yükselen faizler ve Asya kaynaklı Japon yatırımcıların satışları ile 4.97 seviyesine kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Dün sabah açılışta piyasanın biraz daha dengeye geldiği görülürken, gün içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonun düşürülmesi ve TCMB'nin bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından 4.78'e kadar çekilmişti. Ancak dolar kuru akşama doğru yeniden 4.85 liranın üzerine çıkmıştı.

Dolar/TL sabah ilk işlemlerin ardından 4.85 seviyesinde hareket ederken, euro/TL de 5.66 seviyesinde bulunuyor.