‘Dolar paraşütsüz düşecek’ diyen isim bombayı patlattı: Eldeki paranızı...

Geçtiğimiz günlerde doların yakın zamanda düşeceğini işaret eden Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den yeni değerlendirmeler geldi.

Batırel, 'Alan kazanıyor' başlıklı yazısında çarpıcı çıkışlar yaptı.

İşte o yazı:

Türkiye’de vatandaşın para kazanma alanları belli. Otomobil ve gayrimenkul gibi temel alanlar dışında döviz, faiz, altın ve hisse senetleri var. Bunları sırasıyla ele alalım...

Son dönemde merkez bankasının faiz indirimleriyle tavana çıkan kurların gidecek fazla yeri kalmadı. 18 Kasım’da Para Politikası Kurulunun nasıl karar alacağı Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın "enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor" ifadesi ile belli oldu. Büyük ihtimalle faizler sabit tutulacak. Yani TL’deki kayıplar değil tam tersi kazanımlar artacak. Dövize bulaşmayın. Mevduat faizlerinde mevcut enflasyona göre negatif getiri var. Kesinlikle yanaşmayın. Altının onsu ABD’de enflasyonun büyük artışından aldığı güçle yılın zirvesinde. Ama ABD merkez bankasının faiz artış takvimini öne alma ihtimali doğdu. Altın geri dönebilir. Gram altın kur artışıyla 600 lirayı gördü, tüm zamanların zirvesinde. Fiyat belki biraz daha yükselebilir, ama hızı kesildi.

Peki, elinde ihtiyacından fazla parası olan bu alanlar dışında nerede değerlendirmeli? Hisse senetlerinde… 10 Kasım 2010’da 70 bin 281 puanda seyreden BİST 100 endeksi 1407 TL’den işlem gören dolar karşısında 5 sent seviyesindeydi. 3 yıl sonra 22 Mayıs 2013’te endeks 93 bin 178 puan oldu, 1840 liralık dolar kuru ile yine 5 sent seviyesini test etmişti… 1 Ocak 2021’de 1540 puan olan endeks bugün 1640 puan seviyesinde, %6,4 prim yapmış görünüyor. Ancak yılbaşındaki 2,07 sentlik seviyesinden 1,64 sente düşmüş durumda...

Özetle BİST’in endeks bazında dolar cinsinden yılbaşı değerine kavuşması için 2067 puan olması lazım. Bir başka ifadeyle %26’lık artışla 427 puan yükselmesi gerekiyor... 5 sentten şu anda bahsetmiyoruz. Zira onun için endeksin 5 bin puana çıkması lazım -ki şu anda hayal-... Peki, hangi sektör hisselerinde pozisyon açmak gerekiyor? Ne zaman alım yapmalı, ne zaman satmalı? İşte en önemli soru bu...

BİST’te işlem yapan yerli yatırımcı sayısı 2 milyon 700 bini aştı. Bunların 700 bini halka arz edilen şirketlerden hisse alanlar. 1 milyonu uzun vadeli pozisyon açanlar. Borsa İstanbul’daki şirketlerimizin piyasa değeri 1,9 trilyon lira. Uluslararası kredi kuruluşları IMF, Dünya Bankası, OECD, Moody’s, Fitch, Standard and Poor’s gibi dev kuruluşların Türkiye’nin 2021 büyüme hızını %9’a çıkarmalarından sonra yabancı yatırımcının risk iştahı arttı. Zira hızlı büyüyen ülkede şirketlerin kazançları da katlanarak artıyor. Yabancı geçen hafta 247 milyon dolarlık alım yaptı. Özellikle bankalarda pozisyon açıyorlar. Niye? Çünkü faiz indirimi banka sektöründe net faiz marjını arttırıyor, son çeyrek bilançolara yönelik olumlu algıları güçlendiriyor. Öz sermayelerinin 4’te 1’ine gerilemiş olmasının verdiği ucuzluk eklenince banka hisseleri öncülüğünde yükseliş devam ediyor. Teknik olarak 1700 ara direnci aşılırsa 1800’lü seviyeler gündeme gelecek...

Hangi sektörler lider konumda? Enerji birinci sırada. Onu teknoloji, demir çelik, toptan eşya izliyor. Kanal İstanbul beklentisi gayrimenkul (inşaat) ve çimento sektörünü vazgeçilmez kılıyor. Eldeki paranın tamamıyla alım yapılmamalı, belli oranda TL tutulmalı. Pozisyonların kısa vadesi 1 ay, orta vadesi 3 ay, uzun vadesi 6 aydan az olmamalı. Geri çekilmelerde satış yerine alım yapılmalı. Böylece piyasadaki oynaklık azalır, yatırımcıya güven gelir, katılım artar, kazançlar katlanır... 1695 puanı test eden endeksin kısa vadeli zirvesi 1720 puan aşılırsa yol açık. Haydi rast gele.