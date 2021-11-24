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Gündem Dolar olmuş 12 TL, şunların derdine bak! Bir avuç zengin tabakayı eğlendirmek için 'dansöz' tartışması!
Gündem

Dolar olmuş 12 TL, şunların derdine bak! Bir avuç zengin tabakayı eğlendirmek için 'dansöz' tartışması!

Türkiye ekonomisine yapılan saldırılarla vatandaşlar ekonomi kaygısı yaşarken iğrençlikte yarışan magazin dünyasının derdi bambaşka. Zengin tabakayı eğlendirme derdinde olan magazincilerin tartışmalı gündemi bu kez alt kadroda dansöz istenip istenmemesi oldu. Vücudunu teşhir ederek para kazanan Didem Kınalı isimli dansöz, kokuşmuş magazin dünyasındaki çatışmayı itiraf ederek "Alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:48:00 -
Dolar olmuş 12 TL, şunların derdine bak! Bir avuç zengin tabakayı eğlendirmek için 'dansöz' tartışması!

Türkiye ekonomisinin saldırı altında olduğu son dönemde de magazincilerin gündemi değişmiyor. Ahlaksızlıkların fink attığı iğrenç magazin dünyasında karşılık çekişmeler ise dikkat çekiyor.

Dansözlük yaparak vücudunu geçim aracı olarak kullanan Didem Kınalı isimli dansöz, 2. Sayfa isimli progmrama konuştu ve magazin dünyasından dışlandığı iddiasında bulundu.

Geçen günlerde, "Alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden çok sıkıldım. Kendi ülkemde artık bu kadar itilmek, kakılmak çok ağrıma gidiyor. O şarkı söylüyor, ben dans ediyorum. Birbirimizden çok ayrı taraftayız" ifadelerini kullanan Didem Kınalı'nın kendisini dışlayan isimlerin Defne Samyeli ve Ebru Yaşar olduğu iddia edildi.

2. Sayfa programına telefonla bağlanan Didem Kınalı, konuya ilişkin ilk kez konuştu.

2. Sayfa programının sunucuları Didem Kınalı'yı istemeyen isimlerin Ebru Yaşar ve Defne Samyeli olduğunu açıklarken, programa telefonla bağlanan Didem Kınalı, Ebru Yaşar ve Defne Samyeli'nin olup olmadığını bilmediğini söyleyerek, "Ne evet diyebilirim ne de hayır. Birinci ağızdan duymadım. Herkes birbirinin üzerine atıyor. O yüzden kimsenin günahını alamam kimsenin hakkına da giremem. Ben de bilmediğim için ne evet diyebilirim ne de hayır diyebilirim. Kimsenin günahını almak istemem" ifadelerini kullandı.

Program sunucusu Müge Dağıstanlı'nın "Sen Defne Samyeli ile ilgili bir şey duydun o zaman sen" demesi üzerine Didem Kınalı, "Yani hayır. Bunu zaten sen birebir almıyorsun ki o kelimeleri. Ya patrondan duyuyorsun ya menajerinden duyuyorsun ya asistanından duyuyorsun. Kalkıp birebir senin yüzüne bunlar söylenmiyor" şeklinde konuştu.

"Afişte yer alman da istenmiyor" denilen Didem Kınalı, "O kadar çok kişiler var ki hangi birini söyleyeyim" dedi. Ebru Yaşar ve Defne Samyeli'yi üzeri kapalı eleştirdiğini kabul eden Didem Kınalı, "Ben isim vermiyorum" dedi.

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Yorumlar

Ali

SiZde bunu haber yapıyorsunuz yakışıyor mu sizin gibi Dindar geçinenlere.yolunuzdan sapmayın sapıtmayın
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