Dolar neden yükseliyor dolar ne kadar?
Geçtiğimiz hafta 7 liranın altına inen dolar yükselmeye başladı. Doların yükselme sebebi ise merak ediliyor. Dolar niye yükseliyor? Doların yükselme sebebi nedir? Güncel dolar fiyatı
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yaptığı "erken bir faiz indirimi” yapılmayacağına ilişkin açıklamalarının ardından dolar aylar sonra 7 liranın altına düştü. Ancak bu hafta dolar yükselişe geçti. Peki, dolar niye yükseliyor?
Dolar neden yükseliyor dolar ne kadar?
25 Şubat Perşembe günü itibariyle 1 dolar 7,19 TL'den işlem görüyor. Dolar; piyasalardaki hareketlilik, siyasi gelişmeler, ABD ve AB ilişkileriyle orantılı olarak değişkenlik gösteriyor.
Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz Twitter hesabından, dolar/TL beklentisini yıl sonunda 7,5 liranın üstünde gördüğünü açıkladı.