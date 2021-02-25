  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar neden yükseliyor dolar ne kadar?
Ekonomi

Dolar neden yükseliyor dolar ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 7 liranın altına inen dolar yükselmeye başladı. Doların yükselme sebebi ise merak ediliyor. Dolar niye yükseliyor? Doların yükselme sebebi nedir? Güncel dolar fiyatı

Yeniakit Publisher
2021-02-25 09:42:00 -
Dolar neden yükseliyor dolar ne kadar?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen hafta yaptığı "erken bir faiz indirimi” yapılmayacağına ilişkin açıklamalarının ardından dolar aylar sonra 7 liranın altına düştü. Ancak bu hafta dolar yükselişe geçti. Peki, dolar niye yükseliyor?

Dolar neden yükseliyor dolar ne kadar?

25 Şubat Perşembe günü itibariyle 1 dolar 7,19 TL'den işlem görüyor. Dolar; piyasalardaki hareketlilik, siyasi gelişmeler, ABD ve AB ilişkileriyle orantılı olarak değişkenlik gösteriyor.

Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz Twitter hesabından, dolar/TL beklentisini yıl sonunda 7,5 liranın üstünde gördüğünü açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan
Dünya

Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan

Suriyeli Yapımcı Abdulbaki Agah, Ortadoğu analizi gerçekleştirdiği bir videoda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Rusya'dan ilginç S-400 açıklaması
Dünya

Rusya'dan ilginç S-400 açıklaması

Rostec Başkanı Sergey Chemezov, NATO'nun S-400 Hava Savunma Sisteminin sırlarını Türkiye üzerinden alamayacağını ve bu noktada Türkiye ile R..
İSLAM

"Bu ayeti okudukça ürperiyorum" dedi ve uyardı: Bu gayeyi edinmedikçe istediğin kadar namaz kıl!

Timurtaş Uçar Hoca ve Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, 'Cihad'ın ne kadar önemli olduğunu böyle anlatıyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay