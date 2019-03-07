0553 313 94 23

Dolar neden yükseldi? İşte nedeni

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 24'te tutmasına karşın 5.44'ü gördü. Peki doları ne yükseltti? İşte doları yükselten neden...

07 Mart 2019 Perşembe 07:11
Dolar neden yükseldi? İşte nedeni

Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. İleriye yönelik faizleri düşüreceğine ilişkin herhangi bir mesaj da vermedi. Döviz kuru da başta buna pozitif tepki verdi ve kısmen gevşedi. Ancak daha sonra sert yükseldi 3 Ocak sonrasında çıkmadığı 5.40’ın üzerine attı kendini, 5.44’ü gördü.

Peki doları ne yükseltti? Doların TL karşısındaki yükselmesinde faiz indirimi gibi bir faktör yoktu. Hükümet kanadından da yapılan açıklamalar içinde de kuru etkileyecek herhangi bir mesaj bulunmuyordu.

İçeriden bir neden yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yapılandırma süreci sayesinde 318 şirket ve 5.4 milyar liralık kredinin konkordatodan çıktığını açıklaması olsa olsa pozitif etki yapardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ayı içinde çiftçilere 3.7 milyar lira ödeneceğini açıklaması da bütçe çerçevesinde yapılacak ödemeydi.

Dolayısıyla bugünkü kur sıçramasının gerisinde içeriden bir neden bulmak zor. Ancak dolar da sadece dün yükselmedi. Hareket mart ayından itibaren başladı ve bugün ivme kazandı. Tam olarak ABD ile diplomasi trafiğinin hızlanması ve ilişkilerin giderek bozulmasıyla paralellik gösteriyor.

ABD’den gelen açıklamalar etkili

 Hatta ABD tarafı son olarak Türk ihraç mallarına tanıdığı avantajları kaldırmayı, Rusya’dan S-400’lerin alınması halinde yaptırımların geleceğini, ABD’den alımı kararlaştırılan F-35 uçaklarının teslim edilmeyeceğini, silah transferlerinin durdurulacağını, potansiyel yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Ancak anlaşması yapılmış teslim tarihi olarak Temmuz 2019 belirlenmiş hava savunma silahı S-400’lerin alımından vazgeçilmesi Türkiye için mümkün değil.

Buna karşın ABD “Ya benim yanımdasın ya da düşmanımsın” diye kestirip atıyor. Yanında yer almaya kalksak İran’a düşman kesileceğiz, ticari ilişkileri bitireceğiz. Rusya ile ilişkileri gerileteceğiz. PKK, YPG gibi örgütlerle ABD’nin iş tutmasına da ses çıkarmayacağız.

Bunun karşılığı ise ABD ile ticari ilişkileri geliştirmek ve eğer satabilecek mal üretebilirsek, karşılıklı ticaret hacmini 75 milyar dolara doğru çıkarmak olacak.

(Habertürk)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 07:09
  1. EKONOMİ
  2. dolar
  3. dolar fiyatları
  4. dolar fiyatları ne kadar

YORUM YAZ

  • yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy17 dk önce
    siyasetin faizlere lakayt kalması enflasyon düşmeyecek borsa çakılacakmerkez bankası bağımsızdır diyerek şark kurnazlığı yapan hükümetin bu söylemleriyle olmuyor merkezdeki deyyus satılmışlar ellerinden gelse yüzde binlere çıkaracak bu hususta sorumluluk almayan hükğmete sesleniyoruz hiç bir nedene sığınmadan bu işi halledin yoksa bütün sorumluluk sizlerin olur buişi ağzınıza gözünüze bulaştırmayın lutfen icraat yapın
  • Abdulkerim Atmaca Abdulkerim Atmaca 18 dk önce
    Bizimdinimiz cikarımız ülkemiz çıkarları ne el veriyorsa onu yabacağız düşman düşman dır hele ABD ülkemize en büyük oyunları oynayan zararlar veren verdiren kefere abd ALLAH seni KAHHAR ismi şerifiyle kahreylesin Amin
  • ................47 dk önce
    Biz amerika için müslümanlara düşman olmak istemiyoruz. Biz komşularımızla dostane tavırlar içinde bölgemizde geçinmek ve gerekirse onlarla ticaret yaparak rızkımızı şükrederek sağlamamız bize kafi. Çok mal mülk para isteyen varsa green kartla amerikaya gidebilir. Türkiye de siyasi suçluyum desin hemen kabul eder amerika merak etmesinler. Ama biz vatanımızda adaletle hükmedilmeyi ve sorumluluğum altımdakileride adaletle hükmetmek biz müslümanlara yeter ve artar. Herkese hayırlı kandiller. Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berakatuhu.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak
  1. Bayraktar İHA Ukrayna'da test..
  2. Kara yollarında durum
  3. Kapıyı çalan büyük tehlike!
  4. İyi Parti’den Nallıhan’da 15 istifa
  5. Almanya yine terörün hamiliğini..
  6. İbadete açılan Çamlıca Camii havadan..
  7. Çamlıca Camii’nde ilk ezan bu sabah..
  8. Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu
  9. İstanbul'da katliam! 2'si öz oğlu 4..
  10. ASELSAN hücresi çözüldü!
  11. Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
  12. İsrail'de Arap ittifakına seçim yasağı
  13. Trump'tan Kuzey Kore'ye "hayal..
  14. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
  15. Numan Kurtulmuş: Hepimiz aynı..
  16. Meteoroloji'den yeni uyarı
  17. Adana'da bekçilere saldırı
  18. 07.03.2019 Günün âyet ve hadisi
  19. Çamlıca Camii'nde ilk ezan okundu
  20. Türkiye adım atarsa 'kilit' ülke olur
  21. Başkent’te aydınlatma direkleri devrildi
  22. PKK'ya hava savunma sistemi
  23. Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu
  24. 50 milyonluk proje! Yerin altından..
  25. Yoğunluktan kaçmak için trafiği böyle..
  26. Türk heyet Antarktika Bilim..
  27. Savaşa ramak kaldı! Lavrov açık açık..
  28. Merkez kulağını tıkadı! Faizler sevindi
  29. Ortalık kızışıyor: ABD’den yeni Maduro..
  30. Dört bir koldan istihdam atağı
Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

Günün Karikatürü

7 Mart 2019
Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları