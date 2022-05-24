Dolar ne olacak? Ekonomist Artuğ Çetin'den önce tahmin yaptı! Sonra dolar için üstüne basa basa uyardı

Ekonomist Dr. Artuğ Çetin, Her Açıdan Youtube kanalına konuk oldu.

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar 16,10 liradan işlem görürken gram altın ise 950 liradan satışa sunuluyor.

Artuğ Çetin, dolar kurundaki yükselişin bir süre sonra sonlanacağını söyledi.

Doların bir süre sonra gerileyeceğini ifade eden Çetin, "FED gıdım gıdım faiz artırıyor. Enflasyonun önüne geçmek için bunu yapıyorlar. FED bunu yaptığında doların değeri artacak. Ben dolarla ilgili net şunu söylemiştim, önümüzdeki dönemde dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanacak. Sonra gerileyecek. Rezerv para birimi olmaktan çıkacak. İşte doların şu an artış dönemine girdik. FED bu faizi bir anda yüzde 5’ler, 6’lara çıkarırsa dünya bunu karşılayamaz. Şirketler iflas eder. Temkinli bir ilerleyiş olacak. Bugün fahiş bir borç durumu var. Bu faiz artışı bir anda olmayacak. Doların bazı para birimlerine karşı değeri artacak. Gelişmekte olan ülkeler yeni meydana gelen olaylarla sarsılıyor. Bu süreçten artık dibe vurunca çıkılacak. Parasal reformla bu olacak. Bir süre dolar yanlısı bir yapı yaşayacağız. Ondan sonra bir rezerv problemi ortaya çıkacak" dedi.