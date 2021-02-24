Dolar ne kadar yükseldi? Dolar ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, bugün 7,21 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 7,20 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 8,74 seviyelerinde seyrediyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu.

ABD'de bir süredir enflasyonun yükseleceğine dair endişeler var. Bu piyasa görünümüne de yansıyor. Fed Başkanı Jerome Powell bu endişeleri hafifletti. Senato'nun Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu söyledi. Salgının enflasyon üzerindeki etkisine değinen Fed Başkanı, "Genel olarak 12 aylık bazda enflasyon, uzun vadeli yüzde 2 hedefimizin altında kalıyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdığını anımsatarak, bunun Türk lirasının maliyetini artıracağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten uzmanlar, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildirdi.