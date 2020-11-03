Dolar ne kadar yükseldi? 3 Kasım dolar fiyatları

Dolar/TL 8.53'ün üzerine çıkarak bugün de rekor kırmaya devam etti. Avro/TL ise 10 lirayı gördü. Dolar, kısa sürede 8.4517 TL'yi görerek yeni rekorunu kırdı. Öğle saatlerinde 8.44-8.45 TL bandında işlem gören dolar saat 14.50 sıralarında 8,51'i geçerek yeni rekorunu kırdı. Öğle saatlerinde Avro'nın fiyatı 10 TL'yi gördü.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ederek, TCMB bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının 150 baz puanlık artışla yüzde 13,25'e yükseltildiğini hatırlattı.

Bugün yurt içinde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ekimde piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 arttığını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.

ABD seçimleri başladı

ABD'de aylardır devam eden maratonun ardından seçim haftası gelip çattı.

Salı gecesi sadece ABD'de değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın bir gözüyle sosyal medyaya bakarken, diğer gözüyle de televizyonlardan seçimlerle ilgili son durumu takip ediyor. Bir yandan yükselen dolar fiyatı da yoğun olarak takip edilmekte.