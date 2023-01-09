Dolar ne, kadar oldu? Gram altında yeni rekor: 9 Ocak 2023 Döviz Kuru: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Altının yeni yılda hangi seviyeleri göreceği merakla takip ediliyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Dolar ve Euro fiyatları yakından takip edilmeye devam ederken gelen son veriler dikkat çekti. Son gelen verilere göre dolar kuru haftaya (ABD) dolar kuru 18.77 TL'den başlarken, euro ise 20 TL'nin üzerine çıkarak haftaya 20,0423 TL'den başladı.

Dolar ve Euro fiyatlarını etkileyecek çok yoğun bir hafta start aldı. Veri açısından yoğun bir haftaya dolar kuru 18.77 TL'den başlarken, euro ise 20 TL'nin üstünde 20,0423 TL'den başladı. Bu hafta içerde cari açık, işsizlik ve sanayi üretim rakamları takip edilirken, dışarda ise perşembe günü açıklanacak ve Fed'in politikalarına yön verecek ABD TÜFE'si takip edilecek. Altın, dolar, euro ve gümüşün yeni yıldaki performansı merak içerisinde bekleniyor.

Türkiye'de sanayi üretiminin azalması bekleniyor. Altın, dolar, euro ve gümüşün yeni yıldaki performansı merak içerisinde bekleniyor. Para Piyasaları Uzmanları peş peşe açıklamalar yapmıştı: Ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 1,6 azalacağını öngörüyor. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yüzde 0.5 azalmasını bekliyor.

Öte yandan Cuma günü ise TCMB piyasa katılımcıları anketini açıklayacak. Bu ankette ekonomistlerin enflasyon ve kur beklentileri ortaya çıkacak.

GRAM ALTINDA REKOR

Yeni haftanın ilk gününde altın yükselişini sürdürerek yeni bir rekor kırdı. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde rekor seviyeye ulaştı. Ons altının 1900 dolara yaklaşması iç piyasada gram altın fiyatını yükseltti.

Cuma günü 1.124 liradan işlem gören gram altın sabah saatlerinde yükselişini sürdürerek yüzde 1 artışla 1.135 liradan işlem görmeye başladı. Gram fiyatındaki bu yükselişle birlikte altın geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Yurt içi altın fiyatları, ons altın ve dolar kuruna göre belirleniyor. Dolar kurunun 18,80 civarında işlem gördüğü bugünlerde ons altın son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktığı için bu yükselişle yurt için altın fiyatları da atağa geçti. Ons altın bugün 1.881 dolara çıkarak 9 Mayıs sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Geçtiğimiz senenin başında, 2023 yılını işaret ederek gram altının investing' göre nedeni: Altının hızını artırmasının en önemli nedeni Fed’in faiz artışında frene basması ve Çin’in salgın önlemlerini gevşetmesi oldu.

Ons altında alımların 1.900 doları aşması durumunda gram altında da 1.200 dolara doğru ralli devam edebilir.

9 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,77 (Alış) - 18,78 (Satış)

EURO: 20,08 (Alış) - 20,10 (Satış)

STERLİN: 22,74 (Alış) - 22,86 (Satış)

1 DOLAR = 18,78 TL

9 Ocak Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.131,73

Gram altın satış: 1.131,98

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.857,00

Çeyrek altın satış: 1.885,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.703,00

Yarım altın satış: 3.772,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.434,00

Tam altın satış: 7.515,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.588,00

Cumhuriyet altını satış: 7.703,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.646,00

Ata altın satış: 7.716,00