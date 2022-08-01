Dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Ağustos 2022 dolar - euro fiyatları kaç TL?

1 Ağustos 2022 Pazartesi dolar kuru ve piyasalarda son durum merak konusu oldu. Ülkelerin enflasyon rakamları bir hayli yüksek çıkmaya devam ediyor. Merkez Bankaları enflasyonla mücadele etmek için bir takım adımları atmayı sürdürüyor. Fed’in enflasyon rakamlarını aşağıya çekmek için faiz artırımına gimesi sonrası döviz fiyatları oldukça hareketli ünler yaşıyor. Fed tmuz ayına ilişkin faiz kararını açıklaması ve faizleri 75 baz puan artırma kararından sonra hareketlenen dolarda son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 1 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Ağustos 2022 Pazartesi Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

Dolar ne kadar?

Dolar 17,9430 TL'den alınırken, 17,9496 TL'den satılıyor.

Euro ne kadar kaç TL?

Euro 18,3314 TL'den alınırken, 18,3677 TL'den satılıyor.

Sterlin ne kadar kaç T?

Sterlin 21,8645 TL'den alınırken, 21,8922 TL'den satılıyor.