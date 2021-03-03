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Ekonomi Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Güncel döviz kurları
Ekonomi

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Güncel döviz kurları

Yatırımcılar ve bazı vatandaşlar döviz kurlarını sıklıkla takip ediyorlar. Dolar zirveyi gördükten sonra tekrardan düşüş yaşamaya başlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe de yarım puan düşüşle başlayan Dolar 7,40 altında seyrediyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? İşte güncel döviz kurları…

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:03:00 -
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Güncel döviz kurları

Haftanın 3. işlem gününe döviz kurları düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta 7,40’ın üstünde seyreden dolar şimdi ise 7,40’ın altında seyrediyor. Peki 3 Mart 2021 dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? 

Güncel döviz kurları

Dolar

ALIŞ: 7,3421 TL

SATIŞ: 7,3596 TL

Euro

ALIŞ: 8,8733 TL

SATIŞ: 8,8978 TL

Sterlin

ALIŞ: 10,2583 TL

SATIŞ: 10,2771 TL

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