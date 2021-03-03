Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Güncel döviz kurları
Yatırımcılar ve bazı vatandaşlar döviz kurlarını sıklıkla takip ediyorlar. Dolar zirveyi gördükten sonra tekrardan düşüş yaşamaya başlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe de yarım puan düşüşle başlayan Dolar 7,40 altında seyrediyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar? İşte güncel döviz kurları…
Haftanın 3. işlem gününe döviz kurları düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta 7,40’ın üstünde seyreden dolar şimdi ise 7,40’ın altında seyrediyor. Peki 3 Mart 2021 dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Sterlin ne kadar?
Güncel döviz kurları
Dolar
ALIŞ: 7,3421 TL
SATIŞ: 7,3596 TL
Euro
ALIŞ: 8,8733 TL
SATIŞ: 8,8978 TL
Sterlin
ALIŞ: 10,2583 TL
SATIŞ: 10,2771 TL