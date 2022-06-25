Dolar ne kadar oldu? Dolar neden düştü? Serbest piyasada döviz kurları 25 Haziran 2022:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun finansal istikrarı sağlamak için ticari kredilerde düzenlemeye gitmesinin ardından dolar yeniden tepe taklak oldu. BDDK’nın kararı öncesi 17.37 seviyesinde bulunan dolar kuru, kararla birlikte 16.52'ye kadar geriledi. Peki anlık dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar alış satış fiyatı ne kadar? 25 Haziran Cumartesi serbest piyasada dolar, euro, sterlin ne kadar?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türk Lirası cinsi ticari kredilere yeni düzenleme getirdi. Buna göre, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek. BDDK'nın kararı sonrası dolarda sert bir düşüş yaşandı.
Dolar alış satış fiyatı ne kadar?
Dolar alış fiyatı 16,8836 TL, Dolar satış fiyatı 16,8853 TL
Euro alış satış fiyatı ne kadar?
Euro alış fiyatı 17,8211 TL, Euro satış fiyatı 17,8334 T
Sterlin alış satış fiyatı
Sterlin alış fiyatı 20,6090 TL, Sterlin satış fiyatı 20,8128 TL.