Dolar ne kadar oldu? Dolar neden düştü? Serbest piyasada döviz kurları 25 Haziran 2022:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun finansal istikrarı sağlamak için ticari kredilerde düzenlemeye gitmesinin ardından dolar yeniden tepe taklak oldu. BDDK’nın kararı öncesi 17.37 seviyesinde bulunan dolar kuru, kararla birlikte 16.52'ye kadar geriledi. Peki anlık dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar alış satış fiyatı ne kadar? 25 Haziran Cumartesi serbest piyasada dolar, euro, sterlin ne kadar?