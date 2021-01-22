Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç lira?
ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat aday Biden’in göreve başlamasından sonra doların ne kadar olacağı, doların düşüp düşmeyeceği merak edilmeye devam ediyor. Peki dolar ne kadar? Haftanın son gününde dolar kaç para? İşte serbest piyasada dolar fiyatı.
Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısında faizi yüzde 17'de bırakması sonrasında dün 7,35'in altına kadar gerileyen dolar bugün 7,39 seviyesinde işlem görüyor. Dolar kuru bugün itibariyle, alışta 7,3932 TL, satışta 7,4023 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar alış kuru ve dolar satış kuru 22.01.2021 tarihi itibariyle saat 12:36'de güncellenmiştir. 1 Dolar 7,3932 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 7,3932 Türk Lirası alınabilmektedir.
1 dolar serbest piyasada ne kadar?
Dolar, düne göre %0.39 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 7,3932 TL, dolar satış kuru 7,4023 TL’dir. Dolar kuru en son 22.01.2021 12:36:13 tarihinde güncellenmiştir.