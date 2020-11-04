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Ekonomi Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım dolar, euro, sterlin güncel fiyatları
Ekonomi

Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım dolar, euro, sterlin güncel fiyatları

Dolar fiyatları tırmanışta. ABD'de gerçekleştirilen başkanlık sistemleri doların fiyatını da etkiledi. Yükselen dolar fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, dolar ne kadar oldu? 4 Kasım dolar, euro, sterlin güncel fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:58:00 -
Dolar ne kadar oldu? 4 Kasım dolar, euro, sterlin güncel fiyatları

ABD seçimleri Dolar/TL'yi dalgalandırdı. Kur, gün içinde 8,52'nin üzerini görüp 8.40 seviyesine kadar geriledi. Dün rekor seviyeye tırmanan dolar/TL yeni güne yükselerek devam etti. İşte 4 Kasım güncel dolar fiyatları...

Dolar ne kadar?

Dün dolar 8.54, Euro ise 10 lirayı aşarak tarihi zirvelerine ulaştı. Ancak kurlarda piyasa kapanışının ardından sert düşüşler yaşandı. Gece saatlerinde dolar/TL 8.39, Euro/TL ise 9.78'e kadar geriledi.

Son haftalarda AB ve ABD'de artan koronavirüs vakaları ve alınan yeni tedbirler piyasanın seyrinde önemli bir etkiye sahipti. Bu sabah ise piyasaların gözü kulağı ABD seçimlerinden gelecek sonuçta.

Bu sabah dolar yeni güne 8.43, Euro ise 9.84 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 8.51, Euro ise 9.92'yi gördü. Bu sıçramada Trump'ın 'seçimi çalıyorlar' tweeti etkili oldu.

Ancak kurlar bu seviyeleri gördükten sonra düşüşe geçti. Dolar 8.49, Euro 9.89 liraya geriledi. Ancak öğleden sonra dolar 8.51, dolar 9.94'e yükseldi.

Ardından sırasıyla 8.38 ve 9.78'e düştü.

Seçim sonuçlarının ne olacağından çok piyasaları en çok endişelendiren senaryo, seçimlerin hukuki bir mücadeleye dönüşmesi ve sürecin uzaması. Bu yaşanırsa zaten belirsizliklerin fazlasıyla hakim olduğu piyasalara yeni bir belirsizlik eklenmiş olacak.

Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanmasının Türk varlıklarına yarayacağı yönünde bir genel kanı oluşmuş durumda. Demokrat Joe Biden'ın Türkiye'ye karşı zaman zaman sarf ettiği sert sözler bu algıyı yaratmış durumda.

Bunun yanında Senato seçimleri de dikkatle takip ediliyor. Senato ve başkanın aynı partiden seçilmesi koronavirüs ekonomik destek paketinin daha hızlı hayata geçmesi anlamına geliyor.

Dolayısıyla Trump'ın kazanması durumunda dolar/TL'de bir gerileme olabilir ancak Trump'ın seçilmesi başta koronavirüs olmak üzere diğer iştah düşüren risklerin kaybolacağı anlamına gelmiyor.

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