Canlı döviz | Son günlerce Euro ve dolar’da artış gözlendi. Vatandaşlar güncel rakamları bir hayli merak ediyor. Peki, en güncel döviz rakamlarına nereden nasıl ulaşılır?

Dolar ne kadar oldu? | 1 Euro ne kadar güncel

3 Kasım Salı günü güncel rakamlara göre 1 dolar 8,48 TL, 100 dolar ise 848,03 TL'ye denk geliyor. Euro ise 9.93 TL oldu. 100 euro 992,61 TL'ye karşılık geliyor. En güncel döviz rakamlarına ise yeniakit.com.tr anasayfasının üst kısmından ulaşabilirsiniz.