  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar ne kadar oldu? | 1 Euro ne kadar güncel
Ekonomi

Dolar ne kadar oldu? | 1 Euro ne kadar güncel

Dolar euro ne kadar son durum | Son dönemde Dolar ve Euro'da artış yaşanıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi güncel rakamları merak ediyor. 1 Dolar ne kadar? | Güncel dolar fiyatı | Canlı dolar rakamları | 100 euro kaç TL | 100 dolar kaç lira

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:18:00 -
Dolar ne kadar oldu? | 1 Euro ne kadar güncel

Canlı döviz | Son günlerce Euro ve dolar’da artış gözlendi. Vatandaşlar güncel rakamları bir hayli merak ediyor. Peki, en güncel döviz rakamlarına nereden nasıl ulaşılır?

Dolar ne kadar oldu? | 1 Euro ne kadar güncel

3 Kasım Salı günü güncel rakamlara göre 1 dolar 8,48 TL, 100 dolar ise 848,03 TL'ye denk geliyor. Euro ise 9.93 TL oldu. 100 euro 992,61 TL'ye karşılık geliyor. En güncel döviz rakamlarına ise yeniakit.com.tr anasayfasının üst kısmından ulaşabilirsiniz.

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur enflasyon zammı!
Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur enflasyon zammı!

Ekonomi

Memura enflasyon farkı ne kadar verilecek? Memur enflasyon zammı!

Gram altın ne kadar son durum | Altın ne kadar oldu güncel
Gram altın ne kadar son durum | Altın ne kadar oldu güncel

Ekonomi

Gram altın ne kadar son durum | Altın ne kadar oldu güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek
Gündem

Dünya Türk Birliği’nin doğuşuna tanıklık edecek

Azerbaycanlı siyaset bilimci Niyameddin Orduhanlı, Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusunun zaferleri sadece Azerbaycan halkın..
Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!
Siyaset

Bir buçuk yıldır koltuğunda oturan Tunç Soyer'e yeni dank etti!

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, depremle ilgili ihmalkarlığını kendi açığa çıkardı. 6.6'..
Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Avusturya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay