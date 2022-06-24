Dolar ne kadar kaç TL? Serbest piyasada döviz fiyatları 24 Haziran 2022 Cuma

Dolar fiyatları anlık olarak yatırımcı tarafından merak ediliyor. TC Merkez Bankası’nın faizi haziran ayında da yüzde 14’te sabit tutması sonrası dolar kuru başta olmak üzere euro, sterlin fiyatları anlık olarak merak ediliyor. Fed’in haziran ayında 75 baz puan faiz artırımına gitmesinden sonra dolar kuru yukarı yönlü hareketi sürdürmüştü. Peki dolar ne kadar? Dolar bugün kaç TL? Dolar anlık fiyatı ne kadar? İşte 24 Haziran 2022 Cuma güncel döviz fiyatları...