Dolar ne kadar kaç TL? Serbest piyasada döviz fiyatları 24 Haziran 2022 Cuma
Dolar fiyatları anlık olarak yatırımcı tarafından merak ediliyor. TC Merkez Bankası’nın faizi haziran ayında da yüzde 14’te sabit tutması sonrası dolar kuru başta olmak üzere euro, sterlin fiyatları anlık olarak merak ediliyor. Fed’in haziran ayında 75 baz puan faiz artırımına gitmesinden sonra dolar kuru yukarı yönlü hareketi sürdürmüştü. Peki dolar ne kadar? Dolar bugün kaç TL? Dolar anlık fiyatı ne kadar? İşte 24 Haziran 2022 Cuma güncel döviz fiyatları...
Dolar ve Euro ne kadar? Serbest piyasada döviz fiyatları...
Dolar ne kadar kaç TL?
Serbest piyasada dolar kuru, 24 Haziran 2022 Cuma günü 17,3532 TL'den alınırken, 17,3690 TL'den satılıyor.
Euro ne kadar kaç lira?
Serbest piyasada euro kuru, 24 Haziran 2022 Cuma günü 18,2929 TL'den alınırken, 18,3148 TL'den satılıyor.
Sterlin ne kadar kaç lira?
Serbest piyasa İngiliz sterlini, 24 Haziran 2022 Cuma günü 21,3032 TL'den alınırken, 21,3247 TL'den satılıyor.