Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 27 Kasım Pazar 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin kaç TL? Gözler FED faiz kararında

Dolar, euro ve sterlindeki gelişmeler takip ediliyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Dövizin yönünde FED, Merkez Bankası faiz kararı etkili oluyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise gözler FED faiz kararına çevrildi. Peki dolar ne kadar oldu? 27 Kasım Pazar 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...