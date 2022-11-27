Dolar ne kadar, kaç TL oldu? 27 Kasım Pazar 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin kaç TL? Gözler FED faiz kararında
Dolar, euro ve sterlindeki gelişmeler takip ediliyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Dövizin yönünde FED, Merkez Bankası faiz kararı etkili oluyor. Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi ise gözler FED faiz kararına çevrildi. Peki dolar ne kadar oldu? 27 Kasım Pazar 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 27 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve euro kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
Merkez Bankası faiz toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Toplantıda, faiz 150 baz puan düşürüldü ve yüzde 9 seviyesine çekildi. Şimdi ise FED faiz toplantısı bekleniyor.
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yılın son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak olan karar, 14 Aralık akşamı 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak.
27 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ
ABD Doları: 18,62 (Alış) - 18,64 (Satış)
EURO: 19,39 (Alış) - 19,42 (Satış)
STERLİN: 22,47 (Alış) - 22,59 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
27 Kasım Pazar 2022 canlı altın fiyatları...
Ekonomi
Altın fiyatları: Gram, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik, ata, çeyrek, yarım altın ne kadar? Altın için yeni çarpıcı tahminler