Dolar ne kadar? Gram altın kaç lira? 2 ocak 2019 güncel altın döviz fiyatları

Dolar ne kadar oldu? Vatandaşlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Yeni yılın ilk işlem gününde 5,3030 değer seviyesinde işlem görmeye başladı. Gram altın ise 219 seviyelerinde. İşte güncel kur fiyatlarıyla ilgili detaylar...

Dolar ne kadar?

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 5,3030 seviyesinden alıcı buluyor.

Yeni yılın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,46 artışla 5,3030'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,65 artışla 6,0910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,46 değer kazancıyla 6,7636'dan satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Almanya, İngiltere ve ABD'de aralık ayı imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400'ün destek, 5,3420'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Gram altın ne kadar?

Pazartesi ons altından bulduğu destekle 219 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 primle 218,1 liradan tamamladı.

Yeni yıla yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 218,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.466 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu koruyamayacağı beklentisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'i sert eleştirmesinin doların değer kaybetmesine, emtia fiyatlarının ise yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Memiş, bu hafta dolar varlıklarda toparlanma, altın fiyatlarında ise geri çekilme beklediklerini belirterek, "Altın fiyatlarında beklediğimiz düzeltme hareketlerinin kısa sürebileceğini belirtmek isteriz. Altının ons fiyatı 1.285 doları yukarı yönlü kırarsa 1.300 dolara kadar yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde gram altının yükseliş eğilimine devam etmesi için 217 liranın üzerinde kalıcı olması gerektiğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 217 liranın destek, 220 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.