Dolar ne kadar, euro kaç TL? Zamlar etkiledi mi? ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası: 3 Aralık 2022 Cumartesi dolar- ruble, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum ABD tarım dışı istihdam verilerinin yayımlanması sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Dolar geçtiğimiz gün USD 18.6318 TL alış, 19,6398 TL satış fiyatından, Euro ise 19,6091 TL alış fiyatı, 19,6218 TL satış fiyatıyla işlem görüyordu. ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? (03 Aralık 2022 dolar - euro fiyatları) İşte güncel euro, dolar/ruble ve dolar fiyatları!