Dolar ne kadar, euro kaç TL? Zamlar etkiledi mi? ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası: 3 Aralık 2022 Cumartesi dolar- ruble, euro ve dolar fiyatları!
Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro'da son durum ABD tarım dışı istihdam verilerinin yayımlanması sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Dolar geçtiğimiz gün USD 18.6318 TL alış, 19,6398 TL satış fiyatından, Euro ise 19,6091 TL alış fiyatı, 19,6218 TL satış fiyatıyla işlem görüyordu. ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? (03 Aralık 2022 dolar - euro fiyatları) İşte güncel euro, dolar/ruble ve dolar fiyatları!
Dolar ve Euro'da son durum 3 Aralık 2022 Cumartesi günün yatırımcılar ve vatandaşlar merak konusu oldu. Altın ve dolar üzerinde kritik öneme sahip Amerika Birleşik Devleri (ABD) tarım dışı istihdam verileri yayımlandı. Dün açıklanan tarım dışı istihdam Kasım ayında 263 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 ile sabit kaldı. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte ABD tarım dışı istihdam verisinin açıklanması sonrası 3 Aralık 2022 Cumartesi günü güncel Euro ve Dolar fiyatları... Dolar kurunda son durum Dolar fiyatları şu dakikalarda....
DOLAR FİYATLARI NE OLDU?
Önceki kapanışını 18,6344 TL'den yapan Dolar, 3 Aralık 2022 Cumartesi günü 18,6238 TL alış, 18,6452 TL satış fiyatından el değiştiriyor.
EURO FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 19,6306 TL'den yapan Euro, 3 Aralık 2022 Cumartesi günü 19,6105 TL alış, 19,6508 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Dolar/ruble
1 ABD Doları eşittir: 62,50 Rus Rublesi
İngiliz Sterlini
22,8740
22,9021
İsviçre Frangı
19,8519
19,8728
Japon Yeni
0,1397
0,1378
0,03%
23:59
Suudi Arabistan Riyali
4,9414
4,9661
0,00%
Norveç Kronu
1,8968
1,9082
Danimarka Kronu
2,6284
2,6443
Avustralya Doları
12,6355
12,6988
Kanada Doları
13,7828
13,8658
İsveç Kronu
1,7959
1,8068
DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI
ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ
ABD tarım dışı istihdam verisi dün açıklandı.
ABD tarım dışı istihdam Kasım ayında 263 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 ile sabit kaldı.
ABD istihdam verisi sonrası rekor kıran gram altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü.
Zamları etkiledi mi?
Dolardaki yükseliş akaryakıt fiyatları, konut fiyatları, altın fiyatlarını etkiler. Piyasalarda oluşturduğu arz endişeleriyle etkileniyor. Geçen hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve euro kazandırırken, dolar kaybettirdi. Ayrıca perşembe gününü 86,88 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 85,57 dolar seviyesinde tamamladı.
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