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Ekonomi Dolar ne kadar? Dolar ne kadar düştü? 12 Kasım Perşembe Euro dolar kuru bugün
Ekonomi

Dolar ne kadar? Dolar ne kadar düştü? 12 Kasım Perşembe Euro dolar kuru bugün

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Cuma günü 8.6 seviyelerini zorlayan dolar kuru, Bakan Berat Albayrak’ın istifası sonrası 8 liranın altına indi. Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan’ın atanması sonrası biraz da olsa yükselişe geçen dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi üzerine yaptığı açıklama sonrası rekor seviyede düştü. Peki dolar kuru kaç oldu? Dolar ne kadar? Dolar ne kadar düştü? İşte 12 Kasım Perşembe dolar kuru fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 08:44:00 - 2020-11-12 08:45:19
Dolar ne kadar? Dolar ne kadar düştü? 12 Kasım Perşembe Euro dolar kuru bugün

Dolar kuru canlı verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması onun yerine Naci Ağbal’ın atanması haberinden kısa bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiğini duyurması sonrası 8.6 seviyelerini zorlayan dolar bir anda tepe taklak oldu. Dolar hem atama hem de istifa haberleri sonrası rekor düşüşle 8 seviyelerine geriledi. Çarşamba günü 8.2 seviyelerini yeniden zorlamaya çalışan doların ateşi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası söndü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke risk primini düşüreceğiz. Türk Lirası'na ve Türk ekonomine güvenen yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz. Bakanımızın ve Merkez Bankası'nın yeni başkanının hedeflerini temel yaklaşımlara uygun şekilde en kısa sürede getireceklerine inanıyorum.” Açıklaması sonrası dolar iyice düştü.

12 Kasım Perşembe dolar kuru ne kadar?

Dolar ne kadar? Dolar saat 08:40 itibariyle alış 7,7895 TL, satış 7,8013 TL

Euro ne kadar? Euro alış 9,1757 TL Euro satış 9,1823 TL

İngiliz Sterlini alış 10,2907 TL, satı, 10,3177 TL

Suudi Arabistan Riyali alış 2,0726 TL, satış 2,0830 TL. 

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