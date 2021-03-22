Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne oldu? Dolar ne kadar yükseldi?
Son dakika dolar haberleri: Dolar-TL kuru, kasım ayı başında 8,57 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüştü. Daha Sonra Merkez Bankası’nın başına Naci Ağbal’ın atanaması doların yükselişini aşağıya çekmişti. İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi sonrası, yıkım sözleşmesini ülkemize dayatanlar bir kez daha harekete geçti ve dolar üzerinden yine ekonomiyi hedef almaya başladı. Merkez Bankası’nın hamlelerine rağmen dolar yüzde 12 yükseldi. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru kaç para oldu? 22 Mart dolar ne kadar oldu? İşte dolar son durum bilgileri.
Türkiye'ye dayatılan ve Türk aile yapısını yerle bir etmeye yönelik yıkım sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması sonrası piyasalarda hareketlilik gözlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığınde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılan değişiklik sonrasında Dolar/TL 'deki ilk fiyatlamalar hızlı yükselişe işaret etti.
Kararın ardından yapılan ilk kotasyonlarda yüzde 16'nın üzerinde bir yükseliş izlenirken, dolar/TL fiyatlamalarında sığ işlemlerde 8,47 seviyeleri kaydedildi. Ardından dolar/TL'de 8,04 seviyesine kadar çekilme izlendi. Euro/TL 'de ilk fiyatlamalarda en yüksek seviye 9,74 olarak kaydedilirken sepet kur da 9,22'nin üzerini test etti. 22 Mart saat 07:50’de alış 8,0348 TL iken dolar satış 8,0773 TL seviyelerinde işlem görmekte. Euro alış 9,5500 TL euro satış ise 9,6047 TL seviyelerinde.