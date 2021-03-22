Dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne oldu? Dolar ne kadar yükseldi?

Son dakika dolar haberleri: Dolar-TL kuru, kasım ayı başında 8,57 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüştü. Daha Sonra Merkez Bankası’nın başına Naci Ağbal’ın atanaması doların yükselişini aşağıya çekmişti. İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi sonrası, yıkım sözleşmesini ülkemize dayatanlar bir kez daha harekete geçti ve dolar üzerinden yine ekonomiyi hedef almaya başladı. Merkez Bankası’nın hamlelerine rağmen dolar yüzde 12 yükseldi. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru kaç para oldu? 22 Mart dolar ne kadar oldu? İşte dolar son durum bilgileri.