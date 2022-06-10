Dolar ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar? GES’te dolar etkisi ne oldu? 10 Haziran 2022 döviz fiyatları:

GES'in dolara etkisi ne oldu? Yükselen dolar karşısında hükümet kur korumalı TL mevduat hesaplarınından sonra yeni bir ekonomik paket hazarladı. Ekonomide alınan yeni tedbirleri duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) hayata geçecek. Hazine Maliye Bakanlığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlayacağını açıkladı. GES’in açıklanmasıyla birlikte gözler döviz fiyatlarına çevrildi. Gece saatlerinde açıklanan GES’in dolar kuruna etkisinin pek de olumlu olmadığı piyasalara bakıldığında görülmüştü. Piyasaların sabah açılmasıyla birlikte dolar anlık fiyatlarının ne yönde seyir edeceği merak ediliyordu.

Dolar kuru sabah saatlerinde 17,20 TL seviyelerinde işleme başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığından son dakika kararlılık mesajı gelmesiyle birlikte gözler bir kez daha dolar kuru fiyatlarına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi adımlarının ardından son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık, mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirtti. Bakanlığın açıklamaları sonrası dolar kuru yeniden 16 TL seviyelerine geri çekildi. Peki dolar anlık ne kadar? Dolar kuru ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran 2022 serbest piyasada döviz fiyatları:

Dolar alış satış fiyatı ne kadar?

Dolar alış fiyatı 16,9697 TL, dolar satış fiyatı 17,0046 TL,

Euro anlık fiyatı ne kadar?

Euro alış fiyatı 18,0554 TL, Euro satış fiyatı 18,1163 TL,

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 21,2209 TL, Sterlin satış fiyatı 21,2792 TL.