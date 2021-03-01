Dolar ne kadar? Dolar fiyatı kaç lira? Dolar düştü mü, çıktı mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüme kaydetti. 2019 yılında büyüme yüzde 0.9 olarak gerçekleşmişti. Son çeyrekte ise büyüme yüzde 5.9 oldu. TL, geçen hafta ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş sonrası 2021 yılındaki tüm kazançlarını geri verdi. 6,85 altına inen dolar kuru, küresel piyasalarda yaşanan gelişme sonrası 7,45 üzerine çıkarken aynı zamanda Ekim 2020'den bu yana en sert yükselişi yaşadı.

Dolar ne kadar?

Türkiye ekonomisinin son çeyrek performansı belli oldu. Türkiye 2020 yılının son çeyreğinde, yüzde 5,9'luk büyüme kaydetti. Böylece Türkiye'nin 2020 yılı tamamında büyüme performansı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Euro kaç para?

Dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde büyüme verilerinin ardından 7,32-7,33 bandında hareket ediyor. Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL ise 8,86'da seyrediyor. 25 Şubat Perşembe günü, en düşük 7,1560, en yüksek 7,4404 seviyelerini gören dolar/TL, 26 Şubat Cuma günü bir önceki kapanışın yüzde 2,6 üzerinde 7,3538'den tamamlamıştı.