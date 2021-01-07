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Ekonomi Dolar ne kadar? | Dolar düştü mü?
Ekonomi

Dolar ne kadar? | Dolar düştü mü?

ABD’de seçim sonuçlarına karşı protestolar sürüyor. Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumu sırasında Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Kongre binasına yönelik saldırı 4 saat sürdü. Olaylar sırasında 4 kişi yaşamanı yitirdi. Hal böyle olunca milyonlarca kişi doların ne kadar olduğunu, döviz kurlarında yaşanan son gelişmeleri araştırıyor. Peki, dolar ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 10:12:00 -
Dolar ne kadar? | Dolar düştü mü?

3 Kasım’da ABD yeni başkanını seçmek için oy kullandı. Oyların bir kısmı pandemi sebebiyle posta yoluyla kullanıldı. Seçimleri önde tamamlayan isim ise Joe Biden oldu. Hal böyle olunca Trump destekçileri protesto gösterilerine başladı. Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumu sırasında Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Yaşanan olayların doları nasıl etkilediği ise merak konusu…

Dolar ne kadar? | Dolar düştü mü?

Kasım ayında 9 liraya yaklaşan dolar ardından düşüşe geçti. Son olaylar sebebiyle doların kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. Dolar 7,28 TL'den işlem görüyor. Güncel dolar ve euro rakamlarını yeniakit.com.tr anasayfasından güncel olarak takip edebilirsiniz.

 

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