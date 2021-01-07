3 Kasım’da ABD yeni başkanını seçmek için oy kullandı. Oyların bir kısmı pandemi sebebiyle posta yoluyla kullanıldı. Seçimleri önde tamamlayan isim ise Joe Biden oldu. Hal böyle olunca Trump destekçileri protesto gösterilerine başladı. Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumu sırasında Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Yaşanan olayların doları nasıl etkilediği ise merak konusu…

Dolar ne kadar? | Dolar düştü mü?

Kasım ayında 9 liraya yaklaşan dolar ardından düşüşe geçti. Son olaylar sebebiyle doların kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. Dolar 7,28 TL'den işlem görüyor. Güncel dolar ve euro rakamlarını yeniakit.com.tr anasayfasından güncel olarak takip edebilirsiniz.