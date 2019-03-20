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Dolar ne kadar bugün 2019 dolar kaç TL oldu 20 Mart dolar alış satış fiyatı ne kadar ediyor?

Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 20 Mart Çarşamba dolar - euro fiyatları son dakika...

20 Mart 2019 Çarşamba 09:13
Dolar ne kadar bugün 2019 dolar kaç TL oldu 20 Mart dolar alış satış fiyatı ne kadar ediyor?

En güncel ve anlık döviz kurları, anlık dolar kuru, anlık euro kuru son dakika merak konu oldu. 20 Mart Çarşamba dolar kuru en son ne kadar oldu? Bu sayfamızdan canlı dolar fiyatlarını güncel olarak grafik üzerinden saat saat takip edebilirsiniz. Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? sorularının cevabı araştırılmakta. İşte dolar kuru bugün ne kadar? 20 Mart Çarşamba dolar - euro fiyatları son dakika...

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4620 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2010 lira olmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar, 20 Mart 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,4770 liradan işlem görüyor. Saat 08.49 itibariyle euro 6,2180, sterlin ise 7,2441 lira seviyesinde yer alıyor.

Doların bugünkü alış kuru 5,4761 TL, satış kuru 5,4790 TL'dir. Dolar kuru en son 20.3.2019 08:56:05 tarihinde güncellenmiştir. Bu dolar kuru verileri doğrultusunda 1 Dolar 5,4790 Türk Lirasına karşılık gelmektedir. Dolar kuru ile ilgili en güncel gelişmeleri ve haberleri sitemizden takip edebilir, kaç dolar kaç TL veya ne kadar eder merak ediyorsanız yukarıda istediğiniz rakamı girerek bakabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:13
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