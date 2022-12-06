Dolar ne kadar? Altın ne kadar oldu? 6 Aralık 2022 Döviz Kuru güncel- Euro, dolar kuru, sterlin, gram, gümüş, çeyrek, yarım altın, reşat altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Uzmanlar gram altın için kısa vadede 1100 lira beklentisi içerisinde. Gram altın fiyatlarındaki rekor ve ons altındaki yükseliş bugün yerini düşüşe bıraktı. Dünyada makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, Fed'in faiz artışlarında hız kesse de devam edeceği göstergeleriyle enflasyon riskinin sürmesi piyasalarda risk algısını artırmaya devam ediyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Aralık Salı 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, gümüş gram, çeyrek, reşat altın yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...