Dolar ne kadar? Altın ne kadar oldu? 6 Aralık 2022 Döviz Kuru güncel- Euro, dolar kuru, sterlin, gram, gümüş, çeyrek, yarım altın, reşat altın kaç TL?
Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Uzmanlar gram altın için kısa vadede 1100 lira beklentisi içerisinde. Gram altın fiyatlarındaki rekor ve ons altındaki yükseliş bugün yerini düşüşe bıraktı. Dünyada makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, Fed'in faiz artışlarında hız kesse de devam edeceği göstergeleriyle enflasyon riskinin sürmesi piyasalarda risk algısını artırmaya devam ediyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Aralık Salı 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, gümüş gram, çeyrek, reşat altın yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, reşat altın, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren altın dolar alış satış ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
6 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ
ABD Doları: 18,6325 (Alış) - 18,6370 (Satış)
EURO: 19,5885 (Alış) - 19,5995 (Satış)
STERLİN: 22,6893 (Alış) - 22,8031 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
6 Aralık Salı 2022 canlı altın fiyatları...
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ
ABD Doları: 18,6325 (Alış) - 18,6370 (Satış)
EURO: 19,5885 (Alış) - 19,5995 (Satış)
STERLİN: 22,6893 (Alış) - 22,8031 (Satış)
1 DOLAR = 18,64 TL
6 Aralık Salı 2022 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.065,38
Gram altın satış: 1.065,60
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.742,00
Çeyrek altın satış: 1.764,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.473,00
Yarım altın satış: 3.530,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.973,00
Tam altın satış: 7.036,00
REŞAT ALTIN NE KADAR?
Bugün anlık serbest piyasa reşat altını alış fiyatı 6.963,47 TL, satış fiyatı 7.042,95 TL şeklindedir.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.143,00
Cumhuriyet altını satış: 7.251,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.172,00
Ata altın satış: 7.221,00
Gümüş Gram Ne kadar? 13,34
18 Ayar Altın 790.54
14 Ayar Altın 617.31