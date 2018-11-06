Dolar ne kadar?

Dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine rağmen 5.43 civarında başladığı 5 Kasım haftasında gerilemeye devam ediyor.

Kur dün gün içerisinde yüzde 25'i aşan enflasyonun ardından öğlen saatlerinde vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten ve kredi notunu negatif etkileyeceğini vurgulayan Moody's raporuyla 5.47 üzerine çıkmıştı.

Dolar/TL daha sonra gevşemeye başladı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 3 ay sonra 5.40'ın altına indi.

Yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde iyimser beklentilerle dolar/TL dün akşam ilerleyen saatlerde sığ piyasada 5.30'a kadar indi. Böylece TL gün içerisinde yüzde 2'ye yakın değer kazanmış oldu.

Kur şu dakikalarda 5.32 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.07 civarında seyrediyor.