0553 313 94 23
impression

Dolar ne kadar?

Dolar son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.30'u gördü.

06 Kasım 2018 Salı 08:59
Dolar ne kadar?

Dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine rağmen 5.43 civarında başladığı 5 Kasım haftasında gerilemeye devam ediyor.

Kur dün gün içerisinde yüzde 25'i aşan enflasyonun ardından öğlen saatlerinde vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten ve kredi notunu negatif etkileyeceğini vurgulayan Moody's raporuyla 5.47 üzerine çıkmıştı.

Dolar/TL daha sonra gevşemeye başladı ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 3 ay sonra 5.40'ın altına indi.

Yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde iyimser beklentilerle dolar/TL dün akşam ilerleyen saatlerde sığ piyasada 5.30'a kadar indi. Böylece TL gün içerisinde yüzde 2'ye yakın değer kazanmış oldu.

Kur şu dakikalarda 5.32 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.07 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 08:59
  1. Dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör
    1. Sabancı Üniversitesi’ne yeni rektör
    2. CHP'li Başkan istifa etti! "Üretme..
    3. Aydın'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    4. Fenerbahçe'de flaş Mathieu Valbuena..
    5. Kırklareli’nde define arayan 8 kişi..
    6. Harç ve cezalara enflasyon zammı!
    7. Başkan Orakçı, verdiği sözleri yerine..
    8. Az önce duyuruldu… ‘Kademli olarak..
    9. Meteoroloji İstanbul için saat verdi:..
    10. Geleceğin doktorları burada yetişiyor
    11. 26 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda..
    12. AK Parti'de kritik tarih! 18 Kasım'da..
    13. Petrol iletim tarifeleri tekrar..
    14. Aile Bakanı’ndan aileyi..
    15. Türkiye-İsveç maçının biletleri satışa..
    16. Dolar güne düşüşle başladı! İşte ilk..
    17. Adana'da 80 bin kişi tek tek kaydedildi
    18. Beykoz'da villaya baskın
    19. Fransa laiklik yasasını değiştiriyor!..
    20. Amerika dünyaya açıkladı! 5 bin 200..
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor