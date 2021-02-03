Dolar mı euro mu altın mı TL mi almalı 2021?

Geçen haftayı yatay bir seyirde izleyen altın fiyatları yeni haftaya toparlanmayla başladı fakat haftanın ikinci gününde tekrar düşüşe geçti. T. C. Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puan artırma kararının ardından dolardaki düşüş etkili oldu. Bugün gram altın güne 450 TL civarında yön belirleyerek başladı. Altının ons fiyatı ise 1880 dolar seviyelerinde seyrediyor.

TL yatırımı nasıl yapılır? Borsada TL yatırımı nasıl yapılır?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Türk Lirası'nın (TL) değer kazanımına dikkat çekerek yeni tasarrufların altın ve dövize gitmediğini, küçük çaplı da olsa yabancı paradan TL'ye geçişleri gördüklerini söyledi. Borsa piyasasında Türk lirası yatırımı döviz borsaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerel yatırımcılar tercih ettiği için işlem hacmi oldukça düşüktür. Genellikle TL/dolar ve TL/Euro ile parite oluşturularak alım – satım yapılır. Paritenin yönü majör para birimleri tarafından belirlenir. Bu nedenle Amerikan doları veya Euro tarafında yaşanan değişimleri bilmeniz gerekir. Bu sayede doğru zaman dilimlerinde işlem yaparak para kazanabilirsiniz.

Forex’de TL yatarımı nasıl yapılır?

Forex piyasasında Türk lirası işlemleri majör para birimleri ile oluşturulan pariteler aracılığıyla yapılmaktadır. Forexte yoğun olarak işlem gören majörler yedi tanedir. Bunlar; Amerikan doları, Euro, İngiliz sterlini, İsviçre frangı, Japon yeni, Avustralya ve Kanada dolarıdır.

Türkiye’de yatırımcıların tasarruflarının yarısından fazlası TL mevduat ve döviz hesaplarında. Dolayısıyla yatırımcıların en fazla merak ettiği konuların başında da ‘dolar mı TL mi?’ sorusu geliyor. Dünya’da yer alan habere göre, Bugün 100 bin TL tasarrufu olan bir vatandaşın önümüzdeki 1 yıl için hangi yatırım aracını tercih ederse vade sonunda nasıl bir kazancı olacağına bakalım. Bankalar 1 yıl vadeli mevduata yüzde 18 civarı faiz veriyor. TL varlıklara ilgiyi artırmak için yapılan stopaj düzenlemesine göre yatırımcıların 1 yıl vadeli mevduattan elde edecekleri getiriden vergi alınmayacak. Yani 100 bin TL’yi 1 yıl vadeli mevduatta değerlendirenler vade sonunda 18 bin TL net getiri elde edecek.

Dolar alınmalı mı? Dolar düşer mi, çıkar mı?

Dolar kazandırır mı? Dolar alanın, tercihi TL’den yana kullanandan daha fazla kazanması için dolar kurunun yılsonunda 8.85 TL’nin üzerinde olması gerekiyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı Ocak ayı Beklenti Anketi’ne göre katılımcılar dolar kurunun bu yıl sonunda 8.09 TL olması bekleniyor. Yıl başlarken dolar/TL tahminlerini açıklayan yabancı kurumlar arasında en yüksek tahmini 8.40 ile Barclays yapmış durumda. Bu noktada şunu belirtmekte fayda var, kurumlar bu tahminleri mevcut koşulların devam edeceği, beklenmedik bir olumsuzluk olmayacağı varsayımına göre yapıyor. Dolayısıyla karar yatırımcıya kalıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uzun vadede altının kazandırmaya devam edeceğini söyledi.